Ковід-сертифікати, вакцинація і відпустка 2021. Подкаст ВВС

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Ковід-сертифікати, вакцинація і відпустка 2021. Подкаст ВВС

1 година тому

В Україні з'явилися електронні ковід-сертифікати, які засвідчують вакцинацію.

Чи означає це, що нарешті можна пакувати валізи і збиратися у довгоочікувану відпустку в Євросоюз?

Не зовсім. Кореспондентки ВВС Діана Куришко та Дар'я Тарадай розібралися, що тепер можна, а з чим - доведеться почекати.