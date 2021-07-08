Ковід-сертифікати, вакцинація і відпустка 2021. Подкаст ВВС
Ковід-сертифікати, вакцинація і відпустка 2021. Подкаст ВВС
В Україні з'явилися електронні ковід-сертифікати, які засвідчують вакцинацію.
Чи означає це, що нарешті можна пакувати валізи і збиратися у довгоочікувану відпустку в Євросоюз?
Не зовсім. Кореспондентки ВВС Діана Куришко та Дар'я Тарадай розібралися, що тепер можна, а з чим - доведеться почекати.
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