Англія проходить до фіналу Євро, перегравши Данію в екстратаймі
Англія проходить до фіналу чемпіонату Європи, перегравши збірну Данії з рахунком 2:1.
Виправдовуючи статус фаворитів поєдинку, англійці з перших хвилин захопили ініціативу й понеслися вперед, але повторити сценарій матчу з Україною і деморалізувати суперника швидким голом їм так і не вдалося.
Після стартового штурму гра дещо заспокоїлася - данці спромоглися вистояти, після чого стали сміливіше йти в атаку, хоча до прицільних ударів справа довго не доходила.
На 25-й хвилині непоганий шанс мав Міккель Дамсгор, який опинився в штрафному майданчику англійців і обвідним ударом намагався підкрутити м'яча у дальню дев'ятку - та точності забракло.
Але там де не допомогла позиційна атака, в нагоді став стандарт неподалік лінії штрафного англійців: пробивати взявся той-таки Дамсгор, і не схибив - данський півзахисник сильним ударом поклав м'яча прямо під поперечку.
1:0 на користь Данії - це перший гол, пропущений Англією на нинішньому Євро.
Наступний відрізок поєдинку показав, що миритися з таким розвитком подій англійці наміру не мають - до того ж грали вони удома, на переповненому стадіоні Вемблі у Лондоні.
На 39-й хвилині зрівнювати рахунок міг Рахім Стерлінг, який після прострілу з флангу з кількох метрів розстрілював ворота збірної Данії, але влучив прямо у голкіпера.
Реабілітуватися за втрачену можливість Стерлінг міг менш як за хвилину - він готовий був замикати ще один простріл з флангу, але його дотик не знадобився: у спробі заблокувати передачу м'яч у свої ворота зрізав захисник збірної Данії Сімон К'єр.
1:1 - за такого рахунку команди пішли на перерву.
На початку другого тайму обидві команди показали, що зловживати обережністю не планують, і пішли вперед.
На 51-й хвилині приблизно з 20 метрів по воротах англійців небезпечно пробивав Каспер Дольберг, але удар спарирував голкіпер.
Незабаром воротарські вміння продемонстрував уже голкіпер збірної Данії: після подачі штрафного головою пробивав Гаррі Магвайр - Каспер Шмейхель врятував данців, ледь-ледь дотягнувшись до м'яча кінчиками пальців.
Хоча моменти упродовж другої половини зустрічі виникали біля воріт обох команд, ініціатива все ж залишалася за англійцями. На постійний тиск збірної Англії данці намагалися відповідати компактною грою в обороні та спробами вибігати в швидкі контратаки.
На останніх хвилинах основного часу Англія спробувала піти у фінальний штурм, але безрезультатно. Попереду були два додаткові екстратайми по 15 хвилин.
У першому з них про рівну гру вже не йшлося - англійці почали тиснути ще більше, і Данія на 15 хвилин фактично осіла в глухій обороні.
На 103-й хвилині Рахім Стерлінг заробив дещо сумнівний пенальті, який, хоч і не одразу, реалізував Гаррі Кейн: Шмейхель його удар з 11-метрової позначки спарирував, але нападник збірної Англії був першим на добиванні.
Данці після цього спробували піти вперед, але сил для того, аби зрівняти рахунок, їм уже явно не вистачало.
2:1, і Англія проходить до фіналу Чемпіонату Європи.
У фіналі Євро-2020 Англія зійдеться зі збірною Італії, яка напередодні в серії пенальті переграла Іспанію.
На попередньому етапі англійці розгромно вибили зі змагань збірну України - матч завершився з рахунком 4:0.
Переможець турніру визначиться під час фіналу в неділю, 11 липня, - матч проходитиме на стадіоні Вемблі у Лондоні.