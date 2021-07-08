У Херсоні збудували церкву з пінопласту

1 година тому

Автор фото, Херсонська єпархія ПЦУ

У Херсоні звели будівлю нового храму Воскресіння Христового. Церкву збудували за кілька годин завдяки сучасній технології будівництва зі спеціального пінопласту.

Про це повідомляє у Facebook Херсонська єпархія Православної церкви України.

"В суботу, після того, як вже для цього була готова основа для встановлення споруди, продовж дня змонтували основну конструкцію майбутнього храму. Приємно було бачити перехожих, для яких здебільшого було приємною несподіванкою побачити обриси нового храму, який ефектно виріс за кілька годин", - повідомили в єпархії.

Автор фото, Херсонська єпархія ПЦУ

Для будівництва використовують спеціальний пінопласт, який потім укріплять та вкриють твердою цементною оболонкою. У єпархії зазначають, що це - пілотний проєкт для ПЦУ.

"Якщо в майбутньому технологія себе виправдає, там де цього потребуватимуть обставини на місцях, як варіант, можна буде будувати такі полегшені і більш дешеві храмові споруди", - йдеться в повідомленні.

Автор фото, Херсонська єпархія ПЦУ

ПЦУ зазначає, що храм збудували за пожертви небайдужих людей.