"Дельта плюс" наближається. Чим небезпечний новий штам коронавірусу

1 година тому

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Новий штам коронавірусу "Дельта плюс" виявили в Індії у квітні. Він прийшов на зміну штаму "Дельта", який охопив країну та розповсюдився далі по світу починаючи з жовтня 2020 року. Новий штам вже досягнув Європи та викликав неабияке занепокоєння експертів.

Невдовзі після того, як новий штам зареєстрували в Індії, місцеве Міністерство охорони здоров'я заявило, що "Дельта плюс" легше поширюється, швидше проникає до клітин легень та може бути потенційно стійкішим до антитіл.

Як і у випадку зі штамом "Дельта", який раніше спричинив смертельну хвилю інфікування в Індії та поширився на 80 країн світу, "Дельта плюс" вже виявили далеко за межами Індії - в США, Великій Британії, Португалії, Швейцарії, Японії, Польщі, Непалі, Росії та Китаї.

У липні ВООЗ застерегла Європу від нової хвилі коронавірусу після двох місяців спаду кількості хворих. На думку організації, причини - в повільній вакцинації населення, нових штамах та масових заходах, на кшталт Євро-2020.

За прогнозами ВООЗ, вже до кінця серпня штам "Дельта" може становити 90% випадків захворювань.

Протягом останніх тижнів сусідня з Україною Росія б'є рекорди добових смертей від COVID і більшість нових випадків - штам "Дельта". А наприкінці червня там повідомили і про "Дельта плюс".

Вакцини проти "Дельта плюс"

Занепокоєння викликає той факт, що мутації у новому штамі дуже схожі на мутації попереднього "південноафриканського" штаму, який показав певну стійкість до антитіл, які виробляються під час вакцинації, пише Сonversation.

У Службі громадського здоров'я Англії вже повідомили, що всі різновиди штаму "Дельта" розглядають як потенційно ризиковані та більш небезпечні ніж попередні варіації, пише Guardian.

Відтак є ризик, що вакцини від COVID-19 не будуть настільки ж ефективними щодо нового штаму.

Втім у випадку зі штамом "Дельта" вакцинація двома дозами виявилась досить ефективною.

Дослідження у Британії показали, що вакцина Pfizer мала ефективність 33% проти "Дельта" після однієї дози та 88% після двох доз. У випадку з вакциною AstraZeneca ефективність становила 33% після першої дози, але зростала до 60% після другої дози, зазначає Сonversation.

Європейське агентство з лікарських засобів наголошує, що дві дози вакцин, які воно затвердило, забезпечують захист від штаму "Дельта".

Стійкість до "Дельта плюс" ще слід вивчати, але важливо пам'ятати, що вакцина не гарантує того, що людина не захворіє. Її мета - допомогти організму перенести захворювання без ускладнень.