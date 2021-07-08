Державні дачі та обіцянки Зеленського. Подкаст ВВС

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Державні дачі та обіцянки Зеленського. Подкаст ВВС

50 хвилин(и) тому

Колишніх чиновників часів президентства Віктора Януковича виселяють з держдач у Кончі-Заспі та Пущі-Водиці.

У цьому випуску подкасту "Що це було" говоримо про те, хто там живе і коли посадовці з'їдуть з тих дач.

Що відбувається і чи виконує Володимир Зеленський обіцянки віддати майно під дитячі табори - розбирались кореспонденти ВВС News Україна Світлана Дорош і Олесь Христюк.