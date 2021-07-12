Генерала Павловського суд арештував на два місяці. У чому його звинувачують

1 година тому

Автор фото, UNIAN

Печерський суд Києва дав згоду на арешт колишнього заступника міністра оборони, бойового генерала Ігоря Павловського на вимогу Державного бюро розслідувань.

Запобіжний захід Павловському обирали весь минулий тиждень, і кожен день засідання переносили.

Суд також постановив, що альтернативою арешту може бути грошова застава у майже 500 млн гривень.

Ігор Павловський сказав журналістам, що таких коштів у нього немає, а рішення суду він оскаржуватиме.

Генерал Павловський був учасником боїв за Маріуполь у вересні 2014 року, очолював Сектор М.

Пізніше, у 2015-2019 роках, був заступником міністра оборони за президентства Петра Порошенка.

Державне бюро розслідувань підозрює його, а також двох ексначальників департаменту міноборони та голову правління підприємства "Кузня на Рибальському" Валерія Шандру у змові та організації постачання армії у 2016-2018 роках військової техніки низької якості.

Йдеться про десантні катери "Кентавр" та автомобілі невідкладної медичної допомоги, які, як вважають слідчі ДБР, не відповідали встановленим вимогам і не могли використовуватися у Збройних силах України.

Минулого тижня Печерський суд арештував на два місяці на вимогу ДБР керівника "Кузні на Рибальському" Валерія Шандру, а також двох колишніх підлеглих Павловського, керівників департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки міноборони Андрія Араптанова та Романа Башинського.

Кожному з них встановили заставу у понад 400 млн гривень.

Автор фото, ДБР Підпис до фото, Керівника "Кузні на Рибальському" Печерський суд арештував на два місяці

За підрахунками ДБР, дії посадовців призвели до збитків державі на понад 475 млн гривень. Покарання за інкримінованими статтями передбачає від семи до 10 років ув'язнення.

Ігор Павловський усі звинувачення заперечує.

За його словами, "Кузня на Рибальському" - єдине підприємство в Україні, яке здатне виготовляти військові кораблі, й всі процедури, пов'язані з ним, законні.

Співвласником двох підприємств, що фігурують у кримінальних провадженнях ДБР, - "Кузня на Рибальському" та "Богдан Моторс" - був експрезидент Петро Порошенко.

Опозиційна партія "Європейська солідарність" у переслідуванні Ігоря Павловського та інших фігурантів справи вбачає намагання влади прив'язати ім'я Порошенка до звинувачень посадовців у кримінальних і корупційних схемах.

Наприкінці 2017 року Ігор Павловський вже потрапляв у поле зору правоохоронців, працюючи заступником міністра оборони. Його підозрювали у причетності до розтрати коштів під час закупівлі пального для військової техніки. Із жовтня 2019 року справа перебуває у Вищому антикорупційному суді України.

"Кентаври" непридатні?

Автор фото, Юрій Бірюков Підпис до фото, Помічник міністра оборони часів президента Порошенка Юрій Бірюков наполягає, що десантні катери "Кентавр" можуть виконувати функції, які на них покладені. У ДБР стверджують протилежне

ДБР вважає, що керівництво акціонерного товариства "Кузня на Рибальському" внаслідок змови отримало держзамовлення на будівництво катерів. Начальник слідчого відділу ДБР Олег Гриняк розповів журналістам, що попри відсутність технічної документації на спорудження катерів, перевагу надали саме цьому підприємству. Коли катери "Кентавр ЛК" побудували, виявилося, що вони технічно непридатні, каже Олег Гриняк.

Ці звинувачення заперечує керівник "Кузні на Рибальському" Валерій Шандра.

У Печерському суді він пояснював, що нові катери були пілотними проєктами, і за потреби та на вимогу міністерства оборони завод мав усувати помилки. Шандра запевняв, що підприємство робило це власним коштом, оскільки державне фінансування припинили.

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, Так виглядає катер "Кентавр", виготовлений на суднобудівному заводі

Цим заводом, який раніше називався "Ленінська Кузня", до 2018 року володів Петро Порошенко. Три роки тому він продав його Сергію Тігіпку, але зараз акції підприємства арештовані.

Помічник міністра оборони часів президентства Порошенка Юрій Бірюков у Facebook написав, що "Кентаври" здатні виконувати всі необхідні завдання. За його словами, судно може йти на швидкості 39 вузлів "на тихій воді" та 34 - з модулем реактивної системи залпового вогню.

"Навіть 34 вузлів для задачі - хоч греблю гати", - пояснив Бірюков.

Ігоря Павловського і Валерія Шандру захищає Олександр Турчинов, на той час - секретар РНБО.

"Мабуть, це одне з останніх підприємств, яке ще здатне в Україні випускати бойові кораблі, бойові катери для ВМС. В 2014-2015 році були заблоковані всі поставки будь-якого військового обладнання, військової техніки, зброї до нашої країни. І ми змушені були розраховувати виключно на власні сили", - цитує Олександра Турчинова пресслужба партії "Європейська солідарність".

Ненадійні "Богдани"

ДБР також підозрює Ігоря Павловського у перевищенні службових повноважень під час закупівлі для армії санітарних автомобілів компанії "Богдан Моторс".

Автор фото, Корпорація Богдан Підпис до фото, Ігор Павловський каже, що санітарні автомобілі міністерство оборони закуповує і досі

Авто, як твердить керівник слідчого відділу ДБР Олег Гриняк, не відповідають встановленим вимогам і не можуть використовуватися в армії. Він посилається на судові експертизи, що їх провів ДБР.

Ігор Павловський каже, що на початку бойових дій на Донбасі, коли Україна відмовилася від запчастин з Росії, автомобілів, якими потрібно було транспортувати поранених військовослужбовців, взагалі не було. За його словами, розробники "Богдан Моторс" виявилися єдиними, які погодилася на виробництво таких автомобілів.

Співвласником компанії донедавна був Петро Порошенко, а нині вона належить Олегу Гладковському, якого вважають бізнес-партнером експрезидента.

Проте у 2017 році ЗМІ писали про скандал через непридатність медичних автомобілів Богдан-2251. Зокрема, член ради волонтерів при міністерстві оборони України Валентина Варава у 2018 році заявляла, що зі 100 санітарних автомобілів цієї моделі на фронт передали 50, причому 25 з них зламались, не проїхавши і 10 000 кілометрів.

Але згодом корпорація "Богдан" представила оновлену версію автомобіля, а міністерство оборони у 2019 році підписало новий контракт на їх постачання армії.

Ігор Павловський заявив у суді, що санітарні автомобілі дотепер постачаються Збройним силам України.