Пітон виповз з унітазу і вкусив чоловіка, що сидів у туалеті

16 хвилин(и) тому

Автор фото, State Police Department Styria

В австрійському місті Грац пітон виповз з унітазу і вкусив 65-річного чоловіка, який сидів у туалеті.

Інцидент стався зранку, постраждалий розповів, що змії спершу не побачив.

"Я пішов до туалету - все як завжди. Увімкнув світло, повернувся, сів на унітаз. Аж раптом відчув, що мене щось вкусило", - каже Вальтер Ерхарт.

Пізніше з'ясувалося, що пітон втік із сусідньої квартири, ймовірно - через каналізацію.

Сусід, про якого йдеться, тримає вдома одразу 11 змій. Усі вони не отруйні.

Автор фото, Werner Stangl

Завдовжки пітон був 1,6 метра.

Експерт з рептилій Вернер Штангл, який прибув на виклик, дістав змію з унітазу і повернув власнику.

"Мушу визнати, це було непростим завданням. На поверхні перебувала лише невелика частина тіла пітона, решта була схована, і він намагався втекти у зливний отвір".

Власнику змії загрожує покарання за статтею про завдання тілесних ушкоджень через необережність.

Автор фото, Werner Stangl