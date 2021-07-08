Пітон виповз з унітазу і вкусив чоловіка, що сидів у туалеті
В австрійському місті Грац пітон виповз з унітазу і вкусив 65-річного чоловіка, який сидів у туалеті.
Інцидент стався зранку, постраждалий розповів, що змії спершу не побачив.
"Я пішов до туалету - все як завжди. Увімкнув світло, повернувся, сів на унітаз. Аж раптом відчув, що мене щось вкусило", - каже Вальтер Ерхарт.
Пізніше з'ясувалося, що пітон втік із сусідньої квартири, ймовірно - через каналізацію.
Сусід, про якого йдеться, тримає вдома одразу 11 змій. Усі вони не отруйні.
Завдовжки пітон був 1,6 метра.
Експерт з рептилій Вернер Штангл, який прибув на виклик, дістав змію з унітазу і повернув власнику.
"Мушу визнати, це було непростим завданням. На поверхні перебувала лише невелика частина тіла пітона, решта була схована, і він намагався втекти у зливний отвір".
Власнику змії загрожує покарання за статтею про завдання тілесних ушкоджень через необережність.