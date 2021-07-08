Сайт найстарішої газети Білорусі заблокували. Працівники не виходять на зв’язок, тривають обшуки

27 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Сайт білоруської газети "Наша Ніва" у четвер, 8 липня, був заблокований за рішенням прокуратури.

У соцмережах видання йдеться про затримання головного редактора і кількох співробітників, обшуки в редакції, бухгалтерії і квартирах, а також про вилучення документів.

Правозахисний центр "Весна" зранку повідомив, що в редакції газети перебувають співробітники Головного державного управління із боротьби з організованою злочинністю Білорусі.

Місцеві ЗМІ також пишуть, що силовики прийшли в редакцію "Брестської газети" та редакцію щотижневика Intex-Press у Барановичах. Також затриманий редактор іншого місцевого видання, orsha.eu.

У травні білоруська влада заблокувала сайт найбільшого незалежного ЗМІ країни TUT.by. 15 працівників арештували, зокрема все керівництво.

"Наша Ніва" пише, що обшуки пройшли вдома у її редактора, і що втрачено зв'язок із шеф-редактором, кореспондентом і фотографом видання.

Раніше міністерство інформації Білорусі оприлюднило рішення про обмеження доступу до сайту "Нашої Ніви" з посиланням на закон про ЗМІ та повідомлення Генпрокуратури.

"Ми знаємо, що щось відбувається, але в рамках якої кримінальної справи, ми поки що не знаємо. Оскільки офіційні органи нічого не коментують і з ними просто неможливо зв'язатися", - сказав заступник головного редактора газети Артем Гарбацевич.

Автор фото, Getty Images

"Ми знаємо, що в деяких наших співробітників вдома проходять обшуки. Ми також знаємо (але виключно повідомлень у соцмережах), що в нашій редакції були люди з силових органів. У редакції фізично перебувають не всі працівники, тому ми не знаємо, хто до нас прийшов і чому", - додав Гарбацевич.

Дружина головного редактора Єгора Мартиновича повідомила у фейсбуці, що її чоловік зник разом із собакою. Пізніше вона написала, що правоохоронці привели Мартиновича додому, звідки виставили родичів, і почали проводити обшук.

В рамках якого кримінального провадження це робиться, правоохоронці не пояснили.

Близько 14 години "Наша Ніва" написала, що обшук завершили, Мартиновича зі зв'язаними руками забрали силовики, а редактора Андрія Скурко відвезли на допит.

"Наша Ніва" вважається найстарішою газетою Білорусі. Її заснували у 1906 році, випуск продовжили у 1991-му.

Видається "Наша Ніва" білоруською мовою.