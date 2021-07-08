Сайт найстарішої газети Білорусі заблокували. Працівники не виходять на зв’язок, тривають обшуки

Сайт найстарішої газети Білорусі заблокували. Працівники не виходять на зв'язок, тривають обшуки

Автор фото, Getty Images

Сайт білоруської газети "Наша Ніва" у четвер, 8 липня, був заблокований за рішенням прокуратури.

У соцмережах видання йдеться про затримання головного редактора і кількох співробітників, обшуки в редакції, бухгалтерії і квартирах, а також про вилучення документів.

Правозахисний центр "Весна" зранку повідомив, що в редакції газети перебувають співробітники Головного державного управління із боротьби з організованою злочинністю Білорусі.

Місцеві ЗМІ також пишуть, що силовики прийшли в редакцію "Брестської газети" та редакцію щотижневика Intex-Press у Барановичах. Також затриманий редактор іншого місцевого видання, orsha.eu.

У травні білоруська влада заблокувала сайт найбільшого незалежного ЗМІ країни TUT.by. 15 працівників арештували, зокрема все керівництво.

"Наша Ніва" пише, що обшуки пройшли вдома у її редактора, і що втрачено зв'язок із шеф-редактором, кореспондентом і фотографом видання.

Раніше міністерство інформації Білорусі оприлюднило рішення про обмеження доступу до сайту "Нашої Ніви" з посиланням на закон про ЗМІ та повідомлення Генпрокуратури.

"Ми знаємо, що щось відбувається, але в рамках якої кримінальної справи, ми поки що не знаємо. Оскільки офіційні органи нічого не коментують і з ними просто неможливо зв'язатися", - сказав заступник головного редактора газети Артем Гарбацевич.

Автор фото, Getty Images

"Ми знаємо, що в деяких наших співробітників вдома проходять обшуки. Ми також знаємо (але виключно повідомлень у соцмережах), що в нашій редакції були люди з силових органів. У редакції фізично перебувають не всі працівники, тому ми не знаємо, хто до нас прийшов і чому", - додав Гарбацевич.

Дружина головного редактора Єгора Мартиновича повідомила у фейсбуці, що її чоловік зник разом із собакою. Пізніше вона написала, що правоохоронці привели Мартиновича додому, звідки виставили родичів, і почали проводити обшук.

В рамках якого кримінального провадження це робиться, правоохоронці не пояснили.

Близько 14 години "Наша Ніва" написала, що обшук завершили, Мартиновича зі зв'язаними руками забрали силовики, а редактора Андрія Скурко відвезли на допит.

"Наша Ніва" вважається найстарішою газетою Білорусі. Її заснували у 1906 році, випуск продовжили у 1991-му.

Видається "Наша Ніва" білоруською мовою.

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