Довга спека в Україні. Чому найближчі дні температура буде вище 30°C

22 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Спека в Україні найближчими днями лише посилюватиметься

Спекотний антициклон під назвою Cornelieke приніс в Україну високі температури, які вдень перевищуватимуть +30°C, а у деяких регіонах доходитиме навіть до +34°C.

Триватиме це до 12 липня, коли будуть невеликі дощі.

Але й після того спека не повністю не зникне.

Африканська спека

Автор фото, meteo.gov.ua Підпис до фото, Такою буде погода в Україні 10 липня

"Африканська спека повертається! Потужний антициклон Cornelieke вже другу добу формує на Черкащині сонячну, спекотну та суху погоду" - попереджає керівник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань.

"При такій синоптичній ситуації температурний фон зростає, і до позначки +33°, як то кажуть, "рукою подати". У вихідні спека посилиться. Атмосфера "підкидатиме дрова" у липневу піч: вночі 19-24º, вдень 29-34º. Температурний фон перевищуватиме кліматичну норму на 4-6º. На фоні аномально високих температур навіть північний вітер не додаватиме бажаної свіжої прохолоди", - додає Віталій Постригань.

Антициклон Cornelieke впливає не лише Черкащину, а й на інші області.

10 липня, наприклад, температура в Києві, Житомирі, Полтаві і Харкові підніметься до 33°, а в Запоріжжі і Херсоні - до 34°.

Автор фото, Віталій Постригань

Харківський регіональний центр з гідрометеорології пояснює - центр теплого антициклону Cornelieke повільно зміщується з європейської частини Росії на південний захід.

Тож найближчі 7-10 днів буде така спека.

Коли будуть дощі?

"Перший освіжаючий дощ, який видно на прогностичному київському горизонті, - на Петра й Павла, 12-го липня. Але гаряча погода все одно ще триватиме", - відзначає синоптик Наталка Діденко.

Але і 12 липня спека повністю не припиниться.

Більше того, у східних областях анонсують зростання температур.

"Денні максимуми очікуються в межах +28...+33°C, а з 12 - 13 липня ймовірне посилення спеки до +32...+37°C", - попереджає Харківський гідрометцентр.

"Істотних опадів до середини липня не очікується", - додають там.

Автор фото, severe-weather.eu Підпис до фото, Спека зараз стоїть і на півдні Європи

Від спеки страждає зараз і вся центральна та південна Європа, зокрема Балкани, де, за прогнозами сайту Severe Weather Europe, температура може підстрибувати вище 40°C.

Там спеку принесли повітряні маси з північної Африки та Середземномор'я.

Як вберегтися від спеки

"В умовах міста спека завжди переноситься гірше. Під прямими променями сонця асфальт і стіни будинків можуть нагріватися до 65-70°", - пише Віталій Постригань.

Відчуття спеки посилюють і домішки від диму у повітрі.

"Так що, вільний час, якщо є можливість, краще проводити на природі, за містом, біля водойм. Прогулянки в умовах міста, здійснювати у ранкові або вечірні години", - радить він.

"Не забувайте панамки, віяла, маленьку водичку у сумочку чи велику - в машину, і поступайтеся місцем старшим та дітям у водоймах, які - прогнозую - будуть перенасичені найближчими днями", - додає Наталка Діденко.

А у ДСНС також попереджають про небезпеку пожеж.