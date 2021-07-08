За що застрелили президента Гаїті Жовенеля Моїза
У ніч на 7 липня невідомі увірвалися у будинок президента Гаїті Жовенеля Моїза, застрелили главу держави і важко поранили його дружину.
Влада Гаїті стверджує, що за вбивством стоять іноземні найманці. Зараз їх намагаються знайти.
Судячи з відео з президентського будинку, який посилено охороняли, там у ніч на середу був справжній бій. Стіни будівлі буквально зрешетили кулями.
За кілька годин чотирьох ймовірних учасників нападу вбили в перестрілці з силами безпеки, двох інших затримали.
Поліція припускає, що ще кілька людей можуть ховатися в столиці країни Порт-о-Пренсі.
Про злочинців поки що повідомляється лише те, що вони діяли як професіонали, були гарно озброєні, спілкувалися один з одним англійською та іспанською мовами (Гаїті - франкомовна країна) і виглядали як іноземці.
Влада вважає їх найманцями.
Про можливих замовників вбивства і їхні мотиви відомо ще менше. Але для тих, хто давно слідкує за ситуацією в Гаїті, ці події великою несподіванкою не стали.
Журналіст телеканалу Sky News Стюарт Рамсей по гарячих слідах подзвонив своїм гаїтянським знайомим й вони в один голос стверджували, що все до того і йшло, а головні потрясіння попереду.
"Це затишшя перед бурею", - сказав один з них про нинішню порівняно спокійну обстановку в країні.
Правові суперечки і два президенти
"Це могли бути бандити, але вони зазвичай не так добре організовані. Це могли бути політики, але впевненості немає", - сказав інший співрозмовник Рамсея.
Перевороти на Гаїті - звична справа, але в таких випадках лідер змовників зазвичай одразу з'являється на телеекранах і виступає з заявою.
Цього разу такого не сталося.
Остання невдала спроба була лише в лютому цього року.
Тоді заарештували 23 людей, включно з членом Верховного суду Гаїті і високим поліцейським чиновником.
Вони стверджували, що це був не путч, а дії, спрямовані на відновлення конституційного ладу, оскільки термін повноважень Моїза, на їхню думку, закінчився 7 лютого.
Але президент наполягав, що він має піти з посади тільки через рік.
Противники ж звинувачували його у спробах встановити диктатуру.
Ця суперечка виникла через те, що у перший рік після виборів Моїз не міг приступити до президентських обов'язків через численні звинувачення у фальсифікації голосування.
Опозиція оголосила тимчасовим президентом відставного члена Верховного суду Жозефа Жан-Луї, а подальше правління Моїз називала неконституційним.
Злидні, корупція і заворушення
Рівень підтримки Моїза останнім часом різко впав через економічні труднощі, корупцію і бандитизм у країні.
Втім надзвичайно низькою була і явка на виборах 2017 року, які привели його до влади.
У жовтні 2019 року закінчився термін повноважень гаїтянського парламенту. Оскільки депутати не встигли до цього часу прийняти новий закон про вибори, Моїз відклав їх на два роки і став правити через власні декрети.
Моїз вже пережив один замах. У жовтні 2018 року в нього стріляли, він залишився живий, але загинули троє охоронців.
У лютому і березні цього року в Гаїті пройшли масові акції протесту проти запропонованих Моїзом поправок до конституції.
Він хотів скасувати посаду прем'єр-міністра і верхню палату парламенту, а також збільшити термін повноважень президента з чотирьох до п'яти років та дозволити йому два терміни поспіль (зараз між ними має бути перерва).
Демонстранти блокували вулиці багаттями з автопокришок і сміття. А поліція застосовувала гумові кулі.
Більша половина 10,6-мільйонного населення Гаїті живе менше ніж на два долари на день.
Стюарт Рамсей побував там кілька місяців тому і побачив, що після руйнівного землетрусу 2010 року столиця як і раніше виглядає як поле битви.
Не відновили повністю навіть президентський палац, через що Моїз жив не в офіційній резиденції, а у своєму будинку в передмісті Порт-о-Пренса.
Слова "банда", "викрадення" і "корупція" міцно увійшли в лексикон гаїтянців.
Моїз запевняв, що присвятить свій останній рік при владі підготовці демократичних виборів.
Опоненти називали його безвідповідальним і некомпетентним лідером та підозрювали в намірі залишитися при владі після 2022 року.
Акції протесту різного масштабу зазвичай закінчувалися сутичками з поліцією й останні три роки відбувалися в містах країни мало не щодня.
У лютому 2020 року на вулицях столиці з'явилися барикади, а поліцейські, які вимагали поліпшення умов служби, атакували армійський штаб.
Проти Моїза об'єдналися політики, судді, правозахисники і релігійні групи.
А на його боці до кінця залишалося командування збройних сил.
США, ООН і Африканський союз, хоча і нагадували про необхідність якомога швидше провести вибори, в цілому теж підтримували Моїза, за що їх критикували гаїтянські опозиціонери.
Останній раз Моїз з'явився на публіці два тижні тому на мітингу своїх прихильників у Порт-о-Пренсі.
Після лютнево-березневих подій напруження вуличних протестів дещо знизилося. Частково цьому посприяла і пандемія Covid-19.
"Помітне ослаблення реакції суспільства на заклики до масових протестів показує, що народ Гаїті втомився від нескінченних локдаунов і сварок через владу", - заявив представник Держдепартаменту США.
Можливо, це і підштовхнуло невідомих наразі ворогів Моїза до рішучих дій.