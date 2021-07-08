Ведмідь витягнув жінку з намету посеред ночі і вбив її

17 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Відемідь, який убив жінку, важить 180 кг (на фото не він)

У Сполучених Штатах ведмідь грізлі вночі витягнув туристку з її намету та убив її.

Це сталося у північному штаті Монтана.

Тепер ведмедя-вбивцю шукають у навколишніх лісах.

Напад вночі

Лія Локан, 65-річна медсестра з Каліфорнії, подорожувала у Монтані на велосипеді й зупинилася на ніч у районі Овандо.

З нею було ще двоє товаришів (сестра і друг), які спали в іншому наметі.

Наразі відомо, що ведмідь вперше підійшов до їхнього табору вночі близько 3:00, але згодом втік.

Туристи прибрали їжу зі своїх наметів, щоб вона не приваблювала туди тварину, укріпили намети й повернулися до сну.

Але після цього ведмідь знову прийшов у табір, що звершилося нападом на намет Лії і її смертю.

Під час атаки тварини друзі Лії застосували газ для відлякування ведмедів, що дозволило відігнати грізлі, але жінку це вже не врятувало.

Як повідомляє місцева преса, табір туристів був не глибоко в лісі, а неподалік відділення пошти.

Шукають, щоб убити

Тепер правоохоронці та експерти Служба рибних ресурсів та дикої природи США прочісують місцевість у пошуках ведмедя. Вони кажуть, що планують вбити тварину, якщо знайдуть її.

До пошуків залучили приватну рятувальну фірму з гелікоптером.

Тієї ж ночі ведмідь вдерся до одного з курників, де вбив і з'їв кілька птахів.

Тепер там облаштували кілька пасток для грізлі.

За розрахунками експертів, ведмідь, який вбив жінку, важить 180 кг.

На місці нападу виявили його ДНК - тепер ці зразки порівняють зі зразками ведмедів, які потраплять у пастки, щоб точно з'ясувати, чи справді зловили того самого грізлі-вбивцю.

Овандо - район, де офіційно проживає менше ста людей.

Автор фото, nps.gov Підпис до фото, Національний парк Глейшер

Він знаходиться біля національного парку Глейшер (Glacier National Park) - лісового та гірського масиву, що простягається до кордону з Канадою.

У Глейшері проживає багато диких тварин, зокрема велика концентрація ведмедів-грізлі, але випадки нападів цих тварин, що завершувалися б смертю, вважаються рідкістю.

Від заснування нацпарку у 1910 році тут було зафіксовано 10 смертей, пов'язаних з грізлі. Лише два з них - за останні 20 років.

Часто ведмеді нападають на людей внаслідок несподіваної зустрічі в лісі або ж коли ведмедиця захищає своїх ведмежат, й далеко не завжди тварини при цьому намагаються вбити людину.

Однак у Службі рибних ресурсів та дикої природи США кажуть, що тварина, яка вбила Лію Локан, становить серйозну небезпеку для людей, про що свідчить характер нападу цього ведмедя-грізлі на жінку.

Саме цим пояснюють намір вбити його.