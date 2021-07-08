Хто вбив президента Гаїті та футбольна лихоманка у Англії. Теленовини ВВС за 08.07.2021

1 година тому

У випуску 8 липня:

1. Гаїті оговтується після убивства президента. Підозрюваних затримали із стріляниною. Що про них відомо.

2. Відгородитися від Білорусі - Литва укріплює кордони через потік нелегальних мігрантів.

3. Як у Суецькому каналі нарешті попрощались із контейнеровозом, який заблокував його ще у березні.

4. Футбол повертається додому - англійські уболівальники радіють виходу збірної у фінал Євро -2020.

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