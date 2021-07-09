Чи захопить "Талібан" Афганістан?

11 хвилин(и) тому

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Президент США Джо Байден виступив на захист свого рішення вивести американські війська з Афганістану.

Таку заяву американський лідер зробив на тлі значних успіхів радикального ісламістського руху "Талібан", яке завойовує нові території і змушує афганських військових тікати.

Байден повідомив, що американська військова операція в Афганістані буде завершена 31 серпня.

За словами президента, військові вже давно виконали початкову мету вторгнення: знищити терористичну групу "Аль-Каїда", відповідальну за напад на США 11 вересня 2001 року, і запобігти подібним атаки в майбутньому.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Понад 20 років тому стався напад на США

Голова Білого дому підкреслив, що місію американських військових не можна вважати завершеною, але при цьому заявив: "Ми вирішили ці завдання, саме тому ми туди приходили. Нашим завданням в Афганістані не було будівництво держави. Тільки афганський народ має право і відповідальність визначати своє майбутнє і вирішувати, як управляти своєю країною".

Останні опитування громадської думки показують, що більшість населення США виступає за виведення військ з Афганістану.

Ця війна стала найдовшим військовим конфліктом за участю США в історії. Американська армія перебуває в Афганістані вже близько 20 років.

При цьому Байден відкинув твердження, що після відведення західних військ перемога "Талібану" неминуча, заявивши, що в ісламістів є тільки близько 75 тис. озброєних прихильників, в той час, як сили безпеки Афганістану - це 300 тис. людей.

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Що буде далі?

Останні заяви Байдена про виведення військ з Афганістану стали продовженням його позиції на посаді віцепрезидента США, а до цього сенатора, пише дипломатичний кореспондент ВВС Ліз Дюсет.

Ось її аналіз:

"Байден усіма силами хотів підкреслити, що підтримку Афганістану продовжать, але навіть більший акцент він зробив на тому, що афганські політики і сили безпеки цілком здатні самі запобігти захопленню влади талібами. "Чи зроблять вони це? "- запитав президент.

Саме це питання постійно ставлять афганці, поки в Кабулі панує хаос і ворожнеча, а "Талібан" не припиняє драматичний наступ у регіонах.

Як президент, відомий звичаєм уважно вивчати всі можливі сценарії, він чітко заявив: вкрай малоймовірно, що в Афганістані з'явиться уряд національної єдності. І США не можуть - або навіть не повинні - робити щось у разі падіння Кабула. Це завдання мають виконувати самі афганці і сусідні з нею країни".

При цьому експерти називають падіння уряду Афганістану цілком ймовірним.

Британський генерал Нік Картер, який очолює генеральний штаб Великої Британії і командує сухопутними військами, описав останні новини з Афганістану як "досить похмурі" і заявив, що падіння уряду в Кабулі без підтримки іноземних військ є "цілком імовірним". Його цитує агентство Reuters.

За словами Картера, в країні може повторитися громадянська війна 1990-х, коли "з'являється культура польових командирів і деякі важливі інститути, такі як сили безпеки, діляться за етнічними чи племінним принципом".

"Якщо це станеться, то я думаю, що" Талібан "буде контролювати частину країни", - вважає глава британського генштабу.

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Сумніви в дієвості афганської армії

Американське видання Poltico не поділяє оптимізму Байдена щодо афганської армії і зазначає, що "попри 82 млрд доларів, вкладені в неї за останні 20 років, вона залишається ненадійною організацією".

"Деякі підрозділи наполегливо боролися, але інші, будучи з'їденими корупцією, піддалися і підписали з "Талібаном" мирні угоди, - пише Poltico. - Тільки на цьому тижні таліби похвалилися десятками важких артилерійських знарядь, тактичними машинами та вантажівками, захопленими на покинутій базі афганської армії в провінції Вардак".

Видання зазначає, що адміністрацію Байдена жорстко критикують за рішення вивести війська з Афганістану. Адже це може мати сумні наслідки для регіональної безпеки, жіночого населення країни і місцевих жителів, які допомагали американським військовим.

"Заява Байдена зроблена у політично складний момент для адміністрації, яка намагається відповісти на погані заголовки про виведення військ. Але його слова звучать і на фоні потенційно вкрай небезпечної ситуації в Афганістані, коли "Талібан" продовжує швидко наступати по всій країні", - робить висновок Poltico.