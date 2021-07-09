Посейдон з'явився у хвилях на півдні Британії

1 година тому

Автор фото, JEFF OVERS

Схоже, що бог морів Посейдон показав своє обличчя під час шторму на півдні Англії.

Обличчя морського бога з давньогрецької міфології зафільмував фотограф ВВС Джеф Оверс у місті Ньюхейвен у вівторок.

На знімку видно хвилі, які б'ються об стіну гавані під час шторму.

Фото є прикладом парейдолія, коли випадковий образ сприймається як щось виразне.

Наприклад, у формі хмар вбачаються постаті людей чи тварин, в геометричних фігурах — обличчя.

Пан Оверс заявив, що зробив фотографію під час припливу та вітру понад 80 км/год.

"Це стало популярним місцем для фотографів, оскільки море тут "кипить" і сильний вітер б'є хвилі об стіну. Коли бризки підіймаються, то час від часу створюються візерунки, схожі на (парейдолічні) обличчя".

Фотограф каже, що хвиля на передньому плані нагадує руку.

Пан Оверс говорить, що не змінював зображення і сам так і виглядав момент, який йому вдалося зафільмувати.