Україна хоче санкцій проти оточення Лукашенка. Хто є хто у списку
Кабмін затвердив пропозицію до Ради нацбезпеки про персональні санкції проти низки громадян Білорусі.
До списку потрапили 52 людини з оточення Олександра Лукашенка.
В уряді пояснили, що ці санкції пов'язані з осіннім рішенням Ради ЄС про запровадження санкцій проти громадян, причетних до фальсифікації президентських виборів у Білорусі.
До списку також потрапили причетні до порушення прав людини, залякування, репресій, насильницького придушення протестів, застосування тортур і затримань - зокрема щодо громадян України.
У запропонованому переліку є зокрема:
- старший син Олександр Лукашенка, Віктор Лукашенко, який є його радником з питань нацбезпеки,
- очільник адміністрації Лукашенка Ігор Сергієнко,
- усі члени Центральної виборчої комісії Білорусі,
- прессекретарка Лукашенка Наталія Ейсмонт,
- голова білоруського КДБ, його заступники й ексочільник відомства,
- начальник слідчого ізолятора "Окрестіно",
- міністр і ексміністр внутрішніх справ Білорусі та їхні заступники,
- керівник білоруських спецпризначенців.
Санкції щодо них та низки інших осіб передбачають, з-поміж іншого, блокування їхніх активів та заборону в'їзду в Україну і транзиту через її територію.
Пропозицію уряду впродовж місяця розгляне Рада нацбезпеки. Якщо РНБО її підтримає, свій підпис під рішенням має поставити президент.
Відносини Києва та Мінська з минулого року залишаються напруженими. Україна не визнала результатів виборів у Білорусі, а Лукашенка - легітимно обраним президентом.
Цьогоріч Україна, як і низка інших країн, також припинила авіасполучення з Білоруссю - це стало відповіддю на перехоплення білоруською владою літака Ryanair і затримання опозиціонера Романа Протасевича.
Парад санкцій від РНБО
Упродовж кількох останніх місяців Рада нацбезпеки ухвалила низку резонансних санкційних рішень.
У лютому РНБО запровадила санкції проти лідера "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко та депутата від ОПЗЖ Тараса Козака. Під санкції також потрапили телеканали "112", "ZIK" та "NewsOne", які пов'язували з Медведчуком.
Згодом РНБО також ввела персональні санкції проти низки колишніх українських високопосадовців. Серед них - експрезидент Віктор Янукович, колишній прем'єр Микола Азаров, ексміністр освіти Дмитро Табачник та колишній генпрокурор Віктор Пшонка.
Як пояснював секретар Ради нацбезпеки Олексій Данілов, у санкційний список потрапили імена колишніх правоохоронців, які зрадили присязі, а також експосадовців, більшість із яких стали громадянами Росії.
Також Рада нацбезпеки запроваджувала санкції проти людей, яких називала "головними контрабандистами України" та "злодіями в законі", й десятків компаній, зокрема російських.
У квітні Володимир Зеленський також доручив РНБО розробити законопроєкт про статус олігарха, який, за словами президента, має "перетворити олігархів на бізнесменів".
На початку червня проєкт цього закону внесли до Верховної Ради, а на початку липня він пройшов перше читання.