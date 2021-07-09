Україна хоче санкцій проти оточення Лукашенка. Хто є хто у списку

49 хвилин(и) тому

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Кабмін затвердив пропозицію до Ради нацбезпеки про персональні санкції проти низки громадян Білорусі.

До списку потрапили 52 людини з оточення Олександра Лукашенка.

В уряді пояснили, що ці санкції пов'язані з осіннім рішенням Ради ЄС про запровадження санкцій проти громадян, причетних до фальсифікації президентських виборів у Білорусі.

До списку також потрапили причетні до порушення прав людини, залякування, репресій, насильницького придушення протестів, застосування тортур і затримань - зокрема щодо громадян України.

Автор фото, Natalia Fedosenko/TASS Підпис до фото, Родичі затриманих під час акцій протесту біля одного з ізоляторів у Мінську

У запропонованому переліку є зокрема:

старший син Олександр Лукашенка, Віктор Лукашенко, який є його радником з питань нацбезпеки,

очільник адміністрації Лукашенка Ігор Сергієнко,

усі члени Центральної виборчої комісії Білорусі,

прессекретарка Лукашенка Наталія Ейсмонт,

голова білоруського КДБ, його заступники й ексочільник відомства,

начальник слідчого ізолятора "Окрестіно",

міністр і ексміністр внутрішніх справ Білорусі та їхні заступники,

керівник білоруських спецпризначенців.

Санкції щодо них та низки інших осіб передбачають, з-поміж іншого, блокування їхніх активів та заборону в'їзду в Україну і транзиту через її територію.

Пропозицію уряду впродовж місяця розгляне Рада нацбезпеки. Якщо РНБО її підтримає, свій підпис під рішенням має поставити президент.

Відносини Києва та Мінська з минулого року залишаються напруженими. Україна не визнала результатів виборів у Білорусі, а Лукашенка - легітимно обраним президентом.

Цьогоріч Україна, як і низка інших країн, також припинила авіасполучення з Білоруссю - це стало відповіддю на перехоплення білоруською владою літака Ryanair і затримання опозиціонера Романа Протасевича.

Парад санкцій від РНБО

Упродовж кількох останніх місяців Рада нацбезпеки ухвалила низку резонансних санкційних рішень.

У лютому РНБО запровадила санкції проти лідера "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко та депутата від ОПЗЖ Тараса Козака. Під санкції також потрапили телеканали "112", "ZIK" та "NewsOne", які пов'язували з Медведчуком.

Згодом РНБО також ввела персональні санкції проти низки колишніх українських високопосадовців. Серед них - експрезидент Віктор Янукович, колишній прем'єр Микола Азаров, ексміністр освіти Дмитро Табачник та колишній генпрокурор Віктор Пшонка.

Автор фото, Unian

Як пояснював секретар Ради нацбезпеки Олексій Данілов, у санкційний список потрапили імена колишніх правоохоронців, які зрадили присязі, а також експосадовців, більшість із яких стали громадянами Росії.

Також Рада нацбезпеки запроваджувала санкції проти людей, яких називала "головними контрабандистами України" та "злодіями в законі", й десятків компаній, зокрема російських.

У квітні Володимир Зеленський також доручив РНБО розробити законопроєкт про статус олігарха, який, за словами президента, має "перетворити олігархів на бізнесменів".

На початку червня проєкт цього закону внесли до Верховної Ради, а на початку липня він пройшов перше читання.