Поліція Гаїті розповіла, хто вбив президента

39 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Поліція показала затриманих журналістам. А також зброю, боєприпаси та паспорти, що були з ними.

У вбивстві президента Гаїті Жовенеля Моїза брала участь група іноземних найманців, що складалася з 28 осіб, повідомила поліція країни.

Серед них було 15 громадян Колумбії і два американці гаїтянського походження.

За словами голови поліції Леона Чарльза, тривають пошуки ще вісьмох підозрюваних.

Інших членів угруповання вбили або заарештували.

У середу знайшли будинок, в якому ховалися підозрювані, він розташований неподалік від місця злочину в столиці країни Порт-о-Пренс.

Перестрілка з ними тривала до ночі, і в четвер поліція захопила більшість нападників.

Під час пошуків поліції допомагали цивільні.

"Ми, гаїтяни, приголомшені тим, що сталося, ми цього не приймаємо, - сказав один чоловік агентству AFP. - Ми готові допомагати, тому що нам потрібно знати, хто стоїть за цим, їхні імена, їхнє походження, щоб правосуддя могло зробити свою справу".

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Пізніше натовп підпалив три машини підозрюваних та знищив докази. Очільник поліції закликав до спокою, заявивши, що громадськість не повинна брати закон у свої руки.

За останніми даними, поліція затримала 15 колумбійців і двох американців, троє нападників убито.

При цьому 11 підозрюваних затримали у будівлі посольства Тайваню.

Повідомляється, що охорона побачила, як група озброєних людей увійшла на територію представництва. Після цього співробітники посольства дозволили поліцейським зайти до будівлі, щоб затримати нападників.

Досі незрозумілим залишається мотив вбивства. Прем'єр Гаїті Клод Жозеф заявив ВВС, що 53-річний Жовенель Моїз міг стати ціллю нападників через те, що боровся з корупцією.

На пресконференції у четвер поліція продемонструвала колумбійські паспорти нападників.

"Іноземці приїхали у нашу країну вбити президента", - заявив начальник поліції, стоячи біля арештованих людей у наручниках.

Уряд Колумбії підтвердив, що щонайменше шестеро підозрюваних є колумбійськими військовими у відставці. Там обіцяли допомогти з розслідуванням.

Уряд США поки що не підтвердив, чи є серед затриманих американці.

Однак американські та канадські ЗМІ повідомляють, що один із заарештованих - 35-річний Джеймс Солагес, він родом із Флориди і був колишнім охоронцем посольства Канади у Гаїті.

Вбивство президента спричинило протести у найбіднішій країні Америки.

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У Гаїті діє надзвичайний стан, тоді як сусідня Домініканська Республіка закрила свій кордон.

Бійня

У ніч на 7 липня невідомі увірвалися у будинок президента Гаїті Жовенеля Моїза, застрелили главу держави і важко поранили його дружину.

Судячи з відео з президентського будинку, який посилено охороняли, там у ніч на середу був справжній бій. Стіни будівлі буквально зрешетили кулями.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Президент Гаїті Жовенель Моїз загинув в результаті замаху. Вбивці проникли в його резиденцію в столиці Порт-о-Пренсі

Правові суперечки і два президенти

Остання спроба перевороту в Гаїті була у лютому цього року.

Тоді заарештували 23 людей, включно з членом Верховного суду Гаїті і високим поліцейським чиновником.

Вони стверджували, що це був не путч, а дії, спрямовані на відновлення конституційного ладу, оскільки термін повноважень Моїза, на їхню думку, закінчився 7 лютого.

Але президент наполягав, що він має піти з посади тільки через рік.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Як нападникам вдалося проникнути на територію резиденції, до цих пір невідомо

Противники ж звинувачували його у спробах встановити диктатуру.

Ця суперечка виникла через те, що у перший рік після виборів Моїз не міг приступити до президентських обов'язків через численні звинувачення у фальсифікації голосування.

Опозиція оголосила тимчасовим президентом відставного члена Верховного суду Жозефа Жан-Луї, а подальше правління Моїз називала неконституційним.

Злидні, корупція і заворушення

Рівень підтримки Моїза останнім часом різко впав через економічні труднощі, корупцію і бандитизм у країні.

Втім надзвичайно низькою була і явка на виборах 2017 року, які привели його до влади.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Нападники взяли в заручники трьох співробітників поліції, але в ході операції в Порт-о-Пренсі поліцейських звільнили

У жовтні 2019 року закінчився термін повноважень гаїтянського парламенту. Оскільки депутати не встигли до цього часу прийняти новий закон про вибори, Моїз відклав їх на два роки і став правити через власні декрети.

Моїз вже пережив один замах. У жовтні 2018 року в нього стріляли, він залишився живий, але загинули троє охоронців.

У лютому і березні цього року в Гаїті пройшли масові акції протесту проти запропонованих Моїзом поправок до конституції.

Він хотів скасувати посаду прем'єр-міністра і верхню палату парламенту, а також збільшити термін повноважень президента з чотирьох до п'яти років та дозволити йому два терміни поспіль (зараз між ними має бути перерва).

Демонстранти блокували вулиці багаттями з автопокришок і сміття. А поліція застосовувала гумові кулі.

Більша половина 10,6-мільйонного населення Гаїті живе менше ніж на два долари на день.

Стюарт Рамсей побував там кілька місяців тому і побачив, що після руйнівного землетрусу 2010 року столиця як і раніше виглядає як поле битви.

Не відновили повністю навіть президентський палац, через що Моїз жив не в офіційній резиденції, а у своєму будинку в передмісті Порт-о-Пренса.

Слова "банда", "викрадення" і "корупція" міцно увійшли в лексикон гаїтянців.

Моїз запевняв, що присвятить свій останній рік при владі підготовці демократичних виборів.

Опоненти називали його безвідповідальним і некомпетентним лідером та підозрювали в намірі залишитися при владі після 2022 року.

Акції протесту різного масштабу зазвичай закінчувалися сутичками з поліцією й останні три роки відбувалися в містах країни мало не щодня.

У лютому 2020 року на вулицях столиці з'явилися барикади, а поліцейські, які вимагали поліпшення умов служби, атакували армійський штаб.

Проти Моїза об'єдналися політики, судді, правозахисники і релігійні групи.

А на його боці до кінця залишалося командування збройних сил.

США, ООН і Союз американських держав, хоча і нагадували про необхідність якомога швидше провести вибори, в цілому теж підтримували Моїза, за ​​що їх критикували гаїтянські опозиціонери.

Останній раз Моїз з'явився на публіці два тижні тому на мітингу своїх прихильників у Порт-о-Пренсі.

Після лютнево-березневих подій напруження вуличних протестів дещо знизилося. Частково цьому посприяла і пандемія Covid-19.

"Помітне ослаблення реакції суспільства на заклики до масових протестів показує, що народ Гаїті втомився від нескінченних локдаунов і сварок через владу", - заявив представник Держдепартаменту США.

Можливо, це і підштовхнуло невідомих наразі ворогів Моїза до рішучих дій.