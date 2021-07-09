На Одещині знайшли мільйони загиблих сонечок. Що їх убило

52 хвилин(и) тому

Автор фото, facebook.com/rusevivan

У Національному природному парку "Тузлівські лимани" на Одещині знайшли мільйони загиблих сонечок.

Про це у Facebook повідомив співробітник парку, вчений Іван Русєв.

За його словами, сотні тисяч жуків, які змогли долетіти через лимани до суходолу, оселилися на піщаному пересипі, на луках, степових ділянках парку та в очереті.

"Вони мігрували через лимани в пошуках попелиць - основної їжі сонечок. Після шквальних ураганів і злив на узбережжі Тузлівських лиманів нараховано майже 2 млн цих загиблих яскраво забарвлених жуків. Їм не пощастило", - написав учений.

Автор фото, facebook.com/rusevivan

Він додав, що величезна кількість загиблих жуків стає їжею для інших тварин, зокрема, для раків, яких дуже багато в солоних лиманах.

Як зазначив Русєв, сонечко семикрапкове - це найпоширеніший вид сімейства сонечок (Coccinellidae).

Личинки та дорослі особини жука активно їдять попелиць та інших шкідливих комах.

Автор фото, facebook.com/rusevivan

Русєв пояснив масове скупчення сонечок тим, що, коли попелиць стає мало, вони змушені мігрувати в пошуках їжі.

"У цьому випадку можна побачити величезні скупчення комах, які настільки голодні, що починають кусати все, що трапляється їм на шляху", - розповів він.

За інформацією еколога, за сезон навесні та раннім літом сонечко відкладає від 200 до 1 тис. яєць.

Личинка за 10-30 днів виростає до 4-8 мм завдовжки. Доросле сонечко за життя з'їдає кілька тисяч попелиць.