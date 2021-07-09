На Одещині знайшли мільйони загиблих сонечок. Що їх убило
У Національному природному парку "Тузлівські лимани" на Одещині знайшли мільйони загиблих сонечок.
Про це у Facebook повідомив співробітник парку, вчений Іван Русєв.
За його словами, сотні тисяч жуків, які змогли долетіти через лимани до суходолу, оселилися на піщаному пересипі, на луках, степових ділянках парку та в очереті.
"Вони мігрували через лимани в пошуках попелиць - основної їжі сонечок. Після шквальних ураганів і злив на узбережжі Тузлівських лиманів нараховано майже 2 млн цих загиблих яскраво забарвлених жуків. Їм не пощастило", - написав учений.
Він додав, що величезна кількість загиблих жуків стає їжею для інших тварин, зокрема, для раків, яких дуже багато в солоних лиманах.
Як зазначив Русєв, сонечко семикрапкове - це найпоширеніший вид сімейства сонечок (Coccinellidae).
Личинки та дорослі особини жука активно їдять попелиць та інших шкідливих комах.
Русєв пояснив масове скупчення сонечок тим, що, коли попелиць стає мало, вони змушені мігрувати в пошуках їжі.
"У цьому випадку можна побачити величезні скупчення комах, які настільки голодні, що починають кусати все, що трапляється їм на шляху", - розповів він.
За інформацією еколога, за сезон навесні та раннім літом сонечко відкладає від 200 до 1 тис. яєць.
Личинка за 10-30 днів виростає до 4-8 мм завдовжки. Доросле сонечко за життя з'їдає кілька тисяч попелиць.