Наталі Портман і Саші Барону Коену закидають порушення карантину в Австралії. Що каже поліція

1 година тому

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Кілька днів тому ЗМІ оприлюднили фотографії, на яких видно, як Наталі Портман, разом зі своїм чоловіком Бенджаміном Міліпьє та британським актором Сашею Бароном Коеном разом здійснюють поїздку на човні в гавані Сіднея.

Видання Daily Mail, яке виклало знімки, припустило, що тим самим вони порушують правила карантину, згідно з якими людям дозволено залишати свої домівки лише з важливих причин.

Поліція штату Новий Південний Вельс раніше розповідала BBC, що проводить розслідування цього інциденту - після того, як можливе порушення карантину викликало занепокоєння в суспільства.

Тепер, за результатами вивчення ситуації, правоохоронці повідомили, що жодних покарань до Портман, Міліпьє та Коена застосовувати не будуть.

"Офіцери, прикріплені до округу Північних пляжів, отримали інформацію про групу людей на човні у понеділок, 5 липня 2021 року, яка, можливо, порушує правила. Поліція перевірила цю інформацію і підтвердила, що поїздка на човні мала місце - але члени групи виконували чинні вимоги. Жодних дій щодо них з боку поліції застосовуватися не буде", - йдеться у заяві правоохоронців.

Сідней перебуває на суворому карантині з 26 червня - рішення ухвалили після 400 випадків інфікування штамом коронавірусу "Дельта".

Водночас попри обмеження, кількість нових випадків захворювання продовжує зростати, кажуть представники влади. Це пов'язують із тим, що люди порушують правила локдауну.

Портман і Міліпьє перебувають в Австралії з січня, тут у них проходять зйомки. Саша Барон Коен разом із дружиною Айлою Фішер прибув до Австралії ще минулого року.

З березня цього року в'їзд до Австралії закрили практично для всіх іноземців.

Попри цю заборону, для кількох тисяч людей дозвіл на відвідини країни все ж надали - зокрема знаменитостям, спортсменам та бізнесменам. Те, що влада пішла на такі винятки, викликало обурення в значної частини австралійців.

Автор фото, Getty Images

У п'ятницю, 9 липня, австралійська поліція посилила патрулювання, відправивши додаткові групи правоохоронців стежити за дотриманням карантину в передмістях Сіднея, де фіксують випадки інфікування "Дельтою".

Місцеві жителі через це звинувачують владу в дискримінації, оскільки патрулювання, за їх словами, посилюють в бідних і етнічно різноманітних районах. Натомість у середині червня, коли нових хворих виявляли у багатих районах, патрулювання там не посилювали.

Влада ці звинувачення в дискримінації категорично відкидає.

Попри суворий карантин, кількість нових випадків штаму "Дельта" у Новому Південному Уельсі продовжує зростати.

Прем'єр-міністр штату Гледіс Береджіклян каже, що йдеться про "найбільшу проблему" з початку пандемії.

Оскільки 90% населення штату досі не вакциновані, влада вирішила закрити Сідней на карантин. За словами пані Береджіклян, не виключено, що карантин триватиме довше, ніж планувалося спочатку.

Австралійську владу останнім часом активно критикують за повільну кампанію вакцинації. Вона розпочалася в країні у лютому, коли в країні було дуже мало захворілих.

Але темпи вакцинації виявилися дуже повільним - зокрема, через проблеми з поставками та суспільних сумніві щодо побічних ефектів препарату AstraZeneca.