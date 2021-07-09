Авіакатастрофа в Швеції: загинули вісім спортсменів-парашутистів і пілот

18 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Усі вісім парашутистів і пілот на борту загинули

Легкий гвинтовий літак DHC-2 Beaver, арендований клубом любителів парашутного спорту, зазнав катастрофи під час зльоту в аеропорту Еребру приблизно за 160 км на захід від Стокгольма.

Це сталося у четвер о 19:20 за місцевим часом.

"Всі люди на борту літака, що розбився, загинули", - повідомила на своєму сайті шведська поліція.

Представник рятувальної служби Еміль Густафссон сказав, що літак впав у декількох сотнях метрів від злітно-посадкової смуги, потім його уламки загорілися.

У фатальний політ вирушили вісім скайдайверів - парашутистів, що виконують затяжні стрибки з акробатичними номерами у вільному падінні - та пілот.

Прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен висловив співчуття їхнім рідним і близьким.

"З глибоким сумом і печаллю дізнався трагічну новину про авіакатастрофу в Еребру. У цей важкий час я подумки із загиблими, їх сім'ями і коханими", - написав він у Twitter.

Аналогічна катастрофа з парашутистами, в якій також загинули дев'ять людей, сталася на півночі Швеції у 2019 році. Тоді з'ясувалося, що в літаку був неправильно розподілений вантаж.