"Шампань і Кубань". Як Путін "заборонив" шампанське

16 хвилин(и) тому

Володимир Путін підписав нові поправки у закон, згідно з яким тепер тільки російські виробники зможуть називати своє вино "шампанським".

А от французи із регіону Шампань зобов'язані переписати етикетки і замінити слово "шампанське" на "ігристе вино".

Через це комітет вин Шампані закликає своїх учасників призупинити поставки продукції до Росії. Проте, наприклад, Moët & Chandon, що належить LVMH (найбільший у світі виробник товарів класу люкс) уже погодився пристати на нові умови Москви.