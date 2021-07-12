Космос туристичний. Як Бренсон злітав на ракетоплані

1 година тому

Ракетоплан Unity з пасажирами на борту успішно досягнув висоти 87 км, яка дає право назвати суборбітальний політ космічним.

На ракетоплані був засновник Virgin Galactic Річард Бренсон.

Британський мільярдер записав звернення, в якому запевнив молоді "покоління мрійників", що ті досягнуть ще більшого.

Політ стартував над пустелею штату Нью-Мексико в США і тривав близько години.