Космос туристичний. Як Бренсон злітав на ракетоплані
Ракетоплан Unity з пасажирами на борту успішно досягнув висоти 87 км, яка дає право назвати суборбітальний політ космічним.
На ракетоплані був засновник Virgin Galactic Річард Бренсон.
Британський мільярдер записав звернення, в якому запевнив молоді "покоління мрійників", що ті досягнуть ще більшого.
Політ стартував над пустелею штату Нью-Мексико в США і тривав близько години.
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