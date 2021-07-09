Талібан наступає. Таліби захопили важливе КПП біля Ірану та просуваються до Туркменістану

18 хвилин(и) тому

Автор фото, EPA Підпис до фото, Боєць афганських урядових військ. Армія відступає під швидким наступом талібів

З відходом американського контингенту з Афганістану збуваються найгірші прогнози політологів і побоювання афганців: таліби наступають по всій території країни.

У п'ятницю вони захопили головний КПП на афгансько-іранському кордоні. А на кордоні з Туркменістаном чути стрілянину, йде евакуація жителів з прикордонних районів.

Видання Turkmen.News з посиланням на свої джерела повідомляє, що в місті Серхетабад чутно постріли, які доносяться з боку афганського селища Тургунді.

За деякими даними, вчора у бік кордону направили військові вантажівки і контингент туркменської армії.

За інформацією того ж Turkmen.News, туркменські офіцери почали евакуацію своїх сімей з прикордонного району.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Афганські військові обшукують людину на кордоні провнціі Герат, більшу частину якої урядові війська не змогли втримати під натиском талібів

Вже кілька днів закритий контрольно-пропускний пункт "Акіна" на афгансько-туркменському кордоні. Туркменська влада закрити його через те, що прилеглі території на афганській стороні перейшли під контроль талібів.

Через КПП "Акіна" проходили поставки продовольства з Туркменістану до Афганістану, і, за деякими повідомленнями, афганське населення у прикордонній зоні вже зіткнулося з гострою нестачею продовольства.

А таджикська столиця Душанбе оголосила мобілізацію. 20 тисяч резервістів готові до відправки на кордон Таджикистану та Афганістану.

Також з'явилося відео, на якому таліби знімають афганський прапор з будівлі митниці на контрольно-пропускному пункті "Іслам-Кала" на кордоні з Іраном.

Переміщення вантажів через цей пункт до цього часу приносило офіційній скарбниці Афганістану десятки мільйонів доларів доходу.

Таліби заявляють, що взяли під контроль вже 85% території країни, але перевірити цю інформацію з незалежних джерел неможливо.

За іншими даними, під їхній контроль перейшла лише третина території, але все одно мова йде про ключові райони - від іранського кордону на заході до кордону з Китаєм на протилежному боці країни.

Наступ Талібану

Загострення в Афганістані пов'язане з поетапним відходом контингенту США, який завершиться 11 вересня - до 20-річної річниці терактів в Нью-Йорку у 2001 році, які і стали приводом для американського вторгнення.

Угоду між талібами і США про повне виведення американських військ з Афганістану уклали ще за попередньої адміністрації Дональда Трампа.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Афганські військові тепер контролюють військову інфраструктуру в країні, проте, як зазначають таліби, часом вони здають її без бою

20-річну присутність армії США в цій країні стало для неї найдовшою міжнародною військовою кампанією в історії.

Таліби гарантували Вашингтону можливість безкровного виводу військ і зобов'язались утриматися від нападів на контингент. Але оголосили відхід американців своєю перемогою.

З від'їздом американців таліби активно просуваються вглиб країни, і є побоювання, що без підтримки сил НАТО урядові війська не зможуть утримати контроль в країні.

За даними уряду Афганістану, конфлікт з "Талібаном" вже призвів до того, що біженцями стали понад два мільйони афганців.