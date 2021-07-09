Талібан наступає. Таліби захопили важливе КПП біля Ірану та просуваються до Туркменістану
З відходом американського контингенту з Афганістану збуваються найгірші прогнози політологів і побоювання афганців: таліби наступають по всій території країни.
У п'ятницю вони захопили головний КПП на афгансько-іранському кордоні. А на кордоні з Туркменістаном чути стрілянину, йде евакуація жителів з прикордонних районів.
Видання Turkmen.News з посиланням на свої джерела повідомляє, що в місті Серхетабад чутно постріли, які доносяться з боку афганського селища Тургунді.
За деякими даними, вчора у бік кордону направили військові вантажівки і контингент туркменської армії.
За інформацією того ж Turkmen.News, туркменські офіцери почали евакуацію своїх сімей з прикордонного району.
Вже кілька днів закритий контрольно-пропускний пункт "Акіна" на афгансько-туркменському кордоні. Туркменська влада закрити його через те, що прилеглі території на афганській стороні перейшли під контроль талібів.
Через КПП "Акіна" проходили поставки продовольства з Туркменістану до Афганістану, і, за деякими повідомленнями, афганське населення у прикордонній зоні вже зіткнулося з гострою нестачею продовольства.
А таджикська столиця Душанбе оголосила мобілізацію. 20 тисяч резервістів готові до відправки на кордон Таджикистану та Афганістану.
Також з'явилося відео, на якому таліби знімають афганський прапор з будівлі митниці на контрольно-пропускному пункті "Іслам-Кала" на кордоні з Іраном.
Переміщення вантажів через цей пункт до цього часу приносило офіційній скарбниці Афганістану десятки мільйонів доларів доходу.
Таліби заявляють, що взяли під контроль вже 85% території країни, але перевірити цю інформацію з незалежних джерел неможливо.
За іншими даними, під їхній контроль перейшла лише третина території, але все одно мова йде про ключові райони - від іранського кордону на заході до кордону з Китаєм на протилежному боці країни.
Наступ Талібану
Загострення в Афганістані пов'язане з поетапним відходом контингенту США, який завершиться 11 вересня - до 20-річної річниці терактів в Нью-Йорку у 2001 році, які і стали приводом для американського вторгнення.
Угоду між талібами і США про повне виведення американських військ з Афганістану уклали ще за попередньої адміністрації Дональда Трампа.
20-річну присутність армії США в цій країні стало для неї найдовшою міжнародною військовою кампанією в історії.
Таліби гарантували Вашингтону можливість безкровного виводу військ і зобов'язались утриматися від нападів на контингент. Але оголосили відхід американців своєю перемогою.
З від'їздом американців таліби активно просуваються вглиб країни, і є побоювання, що без підтримки сил НАТО урядові війська не зможуть утримати контроль в країні.
За даними уряду Афганістану, конфлікт з "Талібаном" вже призвів до того, що біженцями стали понад два мільйони афганців.