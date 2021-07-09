М’ясне повстання в Іспанії. Як іспанці відгукнулися на заклик їсти менше м’яса

1 година тому

Автор фото, DAVID SILVERMAN/GETTY IMAGES Підпис до фото, Іспанія виробляє багато м'ясної продукції, відомої в усьому світі

Коли лівий іспанський міністр Альберто Гарсон почав кампанію зі зменшення споживання м'яса в країні, він не очікував, що не тільки любителі біфштексів, фермери-скотарі і виробники м'ясної продукції, а й колеги по соціалістичній коаліції захочуть зробити з нього "відбивну".

У своїй заяві 7 липня міністр у справах споживачів Гарсон підкреслив, що тваринництво завдає шкоди навколишньому середовищу, надмірне споживання м'яса шкодить здоров'ю і взагалі людям варто купувати лише якісні м'ясні продукти, вироблені на фермах, що працюють за схемами сталого розвитку.

Одними з перших на це очікувано відреагували представники опозиції.

Ультраправа партія "Голос" (не плутати з українською ліберальною політсилою) накинулася на Гарсона, звинувативши його в демонізації всіх, хто споживає м'ясо.

В іспанському "Голосі" підкреслили, що кампанія Гарсона наочно демонструє, як страшно далека правляча соціалістична коаліція від простого народу.

Автор фото, MARTA FERNANDEZ JARA/EUROPA PRESS VIA GETTY IMAGES Підпис до фото, Альберто Гарсон спробував пояснити свою позицію. Поки що його не почули

Гасло кампанії Гарсона звучало так: "Менше м'яса - більше життя".

"Поки прогресивні політики дивуються, як вони могли втратити довіру трудового народу, наші фермери кажуть: "Менше комунізму - Більше життя" (#menosComunismoMásVida)", - написав у Twitter лідер "Голосу" Сантьяго Абаскаль.

Інша опозиційна Народна партія Іспанії назвала ініціативу Гарсона великим дивацтвом, а його самого охрестила "неймовірно неосвіченою людиною".

Міністр сільського господарства, тваринництва, рибальства та сталого розвитку Андалусії Кармен Креспо також закликала Гарсона відмовитися від своєї кампанії.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, М'ясо - дуже популярний продукт в Іспанії

Цікаво, що ініціатива колеги не знайшла відгуку і в душах його товаришів по коаліційному уряду.

"Мені ця кампанія видалася дуже невдалою", - заявив в інтерв'ю місцевій радіостанції міністр сільського господарства країни Луїс Планас.

"Вона несправедлива щодо всієї м'ясної промисловості країни, яка дає вагомий внесок в економіку", - додав він.

Погляди міністра сільського господарства поділяють і представники шести асоціацій виробників м'ясних товарів, які написали Гарсону відкритого листа.

У ньому вони звинуватили міністра в тому, що той завдає удар по репутації цілої галузі промисловості, де працюють близько 2,5 млн працівників і яка щорічно експортує в інші країни свою продукцію на суму майже в 9 млрд євро.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, В Іспанії є й прихильники пропозиції Гарсона щодо зменшення вживання м'яса. Але їхні голоси тонуть у потоці критики

Не побажав залишитися над суперечкою і прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес.

На прес-конференції в Литві, де він перебував з офіційним візитом, Санчес підкреслив, що з хорошим біфштексом ніщо не може зрівнятися.

Альбето Гарсон під таким шквалом критики спробував виправдатися і виступив на державному телеканалі, щоб пояснити справжні мотиви і цілі свого походу проти м'ясоїдів.

Він підкреслив, що зовсім не закликає повністю відмовитися від м'ясних продуктів, які давно стали частиною іспанської культурної спадщини, та й, що гріха таїти, - на яких тримається значна частина економіки.

Гарсон, за його словами, лише спробував переконати людей жити здоровіше і нагадав про офіційні рекомендації їсти від 200 до 500 грамів м'яса на тиждень, не більше.

Втім, важко уявити, щоб нація, яка в середньому поїдає за той же термін більше кілограма м'яса, дослухалася до цих порад.

Сакраментальне питання, їсти чи не їсти м'ясо, стоїть на порядку денному не лише в Іспанії. Зовсім недавно в сусідній Франції центральна влада сильно розкритикувала мера Ліона, який розпорядився видалити м'ясо зі шкільних обідів.