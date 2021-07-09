"Талібан" наступає в Афганістані, російське шампанське, НЛО. Теленовини ВВС
У випуску:
- Афганістан без американських військових. ''Талібан'' бере під контроль все більше територій, зокрема і на кордоні, тоді як країну залишаються іноземні війська. Що відбувається у Кабулі.
- Британський поліцейський зізнався у викраденні, зґвалтуванні і убивстві Сари Еверард. Подробиці справи.
- Шампанське з Кубані, а ігристе з Шампані. Чи підкоряться французькі винороби вимогам Росії змінювати назву на етикетці.
- Що розповіли у Пентагоні про НЛО.
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