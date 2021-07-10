Байден пообіцяв, що Росія відповість за кібератаки. Що каже Путін?

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Двоє лідерів зустрілися минулого місяця на саміті в Женеві

Президент Джо Байден сказав президенту Володимиру Путіну, що США вживатимуть "будь-яких необхідних заходів" для припинення кібератак з боку Росії, заявили у Білому домі.

Після годинної телефонної розмови двох лідерів репортер запитав пана Байдена, чи будуть для Росії наслідки, і той відповів: "Так".

Водночас Москва заперечує твердження США про те, що протягом останнього місяця вони неодноразово контактували з росіянами щодо кібератак.

Телефонна розмова Путіна з Байденом відбулася у п'ятницю, після їхньої зустрічі минулого місяця у Женеві.

Останнім часом збільшилась кількість кібератак, одна з яких цього місяця вивела з ладу 1500 компаній.

"Я йому дуже чітко дав зрозуміти, що якщо на його землі організовують операцію з програмами-вимагачами, навіть якщо її не фінансує держава, Сполучені Штати очікують, що вони вживатимуть заходів проти тих, хто за цим стоїть, якщо ми надамо їм достатньо інформації", - сказав Байден ЗМІ після телефонного дзвінка.

Коли журналіст запитав, чи можуть США атакувати сервери, які використовують хакери, президент відповів ствердно.

Водночас Кремль після п'ятничної розмови заявив, що США не контактували з Москвою з приводу кібератак.

"Попри готовність російської сторони спільно припинити злочинну діяльність в інформаційній сфері, за останній місяць жодних запитів від відповідних відомств США не надходило", - йдеться в заяві адміністрації пана Путіна.

Неназваний американський високопосадовець заперечив такі заяви Росії і повідомив агенції AFP, що адміністрація Байдена зробила "кілька конкретних запитів щодо вживання заходів".

У заяві Кремля додають, що обидві сторони підтримують подальше співробітництво з питань кібербезпеки, яке, за словами Росії, "має бути постійним, професійним і неполітизованим і здійснюватися за спеціальними каналами зв'язку ... і з урахуванням міжнародного права".

У повідомленні Білого дому за підсумками розмови зазначають, що обидві сторони погодились на угоду, яка передбачатиме збільшення гуманітарної допомоги для Сирії, що означає, що обидва лідери бачать можливості для співпраці, попри напруженість у кіберпросторі.

За останні роки почастішали атаки з використанням програм-вимагачів - коли злочинні синдикати викрадають дані компаній і вимагають сплатити за їхнє повернення.

За даними США, багато найгірших зловмисників походять з Росії і часто діють за мовчазної згоди чи навіть з дозволу російських спецслужб.

У п'ятницю пан Байден заявив, що країни намагатимуться налагодити спілкування і сказав, що телефонна розмова пройшла добре.

За словами Байдена, він знову говорив про те саме, про що й під час першої очної зустрічі двох лідерів минулого місяця у Швейцарії.

Відтоді хакерська група REvil, яка базується в Росії чи Східній Європі, розпочала масштабну атаку, яка спричинила перебої в усьому світі.

Це спричинило посилений тиск на Байдена з вимогами вжити заходів для протидії загрозам.

Під час зустрічі в Женеві він надав росіянам список із 16 секторів, на які не можна нападати.