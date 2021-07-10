Рідкісний побічний ефект від вакцин Pfizer і Moderna призводить до проблем із серцем

49 хвилин(и) тому

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Рідкісний побічний ефект від вакцин Pfizer і Moderna може призводити до проблем із серцем, попереджає Європейське агентство лікарських засобів.

У відомстві кажуть, що частіше цей побічний ефект проявляється у молодих чоловіків.

В агентстві також додали, що переваги вакцин від Сovid-19 досі сильно переважають будь-які потенційні ризики - але навіть враховуючи це лікарям та пацієнтам варто знати і про можливі проблеми.

Наразі фахівці помітили побічні ефекти двох видів - у частини вакцинових почався міокардит, тобто запалення серцевого м'яза, в іншої - перикардит, тобто ураження зовнішньої оболонки серця.

У європейському агентстві наголошують, що це дуже рідкісний побічний ефект.

Зі 177 мільйонів людей, які отримали вакцину Pfizer-​BioNTech, міокардит розвинувся у 145 людей, перикардит - у 138.

На 20 мільйонів щеплених препаратом Moderna зареєстровано по 19 випадків першого і другого ефектів.

Померли п'ятеро людей. Важливо, що всі вони були або літніми людьми, або мали супутні захворювання.

"Повідомлення про ці ускладнення дуже рідкісні, і зазвичай вони проявляються не надто сильно - пацієнт достатньо швидко відновлюється після стандартного лікування та відпочинку", - кажуть в агентстві.

Симптоми, про які йдеться, як правило проявляються упродовж 14 днів після отримання другої дози вакцини.