Microsoft роздасть працівникам по $1500. За роботу в часи пандемії

29 хвилин(и) тому

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Компанія Microsoft повідомила, що роздасть своїм працівникам по всьому світу премію у розмірі 1 500 доларів.

У коментарі BBC там заявили, що ця виплата стане символом вдячності за роботу "у цей неймовірно важкий рік".

Компенсацію отримають всі, хто став співробітником Microsoft до 31 березня минулого року - як ті, хто працюють повний робочий день, так і ті, хто працює на пів ставки.

Претендувати на виплату не зможе вище керівництво та робітники дочірніх компаній Microsoft.

У підрозділах Microsoft по всьому світу працюють понад 170 тисяч людей.

На виплату премій компанія витратить більше 200 мільйонів доларів - це сума, яку Microsoft, за оцінками, заробляє за кілька днів.

Microsoft - не єдина компанія, яка пішла на подібний крок.

У березні Facebook за роботу часи пандемії виплатила по 1 тисячі доларів 45 тисячам працівників.

Google зробила те саме у травні цього року.

Amazon виділила на премії дещо скромнішу суму - 300 доларів.