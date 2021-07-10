Microsoft роздасть працівникам по $1500. За роботу в часи пандемії
Компанія Microsoft повідомила, що роздасть своїм працівникам по всьому світу премію у розмірі 1 500 доларів.
У коментарі BBC там заявили, що ця виплата стане символом вдячності за роботу "у цей неймовірно важкий рік".
Компенсацію отримають всі, хто став співробітником Microsoft до 31 березня минулого року - як ті, хто працюють повний робочий день, так і ті, хто працює на пів ставки.
Претендувати на виплату не зможе вище керівництво та робітники дочірніх компаній Microsoft.
У підрозділах Microsoft по всьому світу працюють понад 170 тисяч людей.
На виплату премій компанія витратить більше 200 мільйонів доларів - це сума, яку Microsoft, за оцінками, заробляє за кілька днів.
Microsoft - не єдина компанія, яка пішла на подібний крок.
У березні Facebook за роботу часи пандемії виплатила по 1 тисячі доларів 45 тисячам працівників.
Google зробила те саме у травні цього року.
Amazon виділила на премії дещо скромнішу суму - 300 доларів.