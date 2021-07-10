Компанія Джеффа Безоса відмовилася вважати політ Бренсона космічним. Чому?

45 хвилин(и) тому

Автор фото, Press Association Підпис до фото, Космоплан VSS Unity компанії Virgin Galactic 11 липня може розпочати еру космічного туризму

Компанія Blue Origin засновника Amazon Джеффа Безоса відмовилася визнавати майбутній політ мільярдера Річарда Бренсона космічним.

Компанія Бренсона Virgin Galactic призначила політ у космос зі своїм засновником на борту корабля на 11 липня.

Таким чином Бренсон обжене Джеффа Безоса у змаганні за те, хто першим із них побуває в космосі. Політ Безоса запланований на 20 липня.

Проте напередодні вильоту Бренсона компанія засновника Amazon заявила, що не вважатиме цей політ космічним.

Чому? Бо, на їхню думку, корабель Virgin Galactic не підніметься на достатню висоту, аби це можна було вважати саме польотом у космос.

З цієї причини корабель конкурентів у Blue Origin назвали "висотним літаком", а не повноцінним космічним апаратом.

В компажують, що їхній корабель подолає умовну межу космосу - так звану лінію Кармана, розташовану на висоті близько 100 кілометрів. А апарат Бренсона - ні.

"Для 96% населення світу космос починається на висоті 100 км. Тільки 4% людей визнають нижню межу космосу на висоті 80 км. Політ нашого корабля, New Shepard, пройде над обома цими межами. Це одна із багатьох переваг польоту Blue Origin", - йдеться в заяві компанії.

Минулого тижня видання Financial Times повідомляло, що акції компанії Virgin Galactic підскочили на 25% після оголошення планів летіти в космос на дев'ять днів раніше за головного конкурента.

При цьому сам "довгоочікуваний" політ із Бренсоном на борту буде "одним із трьох подальших тестових польотів" перед тим, як компанія почне за гроші возити туристів на орбіту Землі.

Guardian зауважує, що 11 липня, окрім Бренсона, на борту будуть лише співробітники його компанії.