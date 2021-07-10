Ведмедя, який витяг з намету й убив жінку, знайшли і застрелили

28 хвилин(и) тому

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Ведмедя грізлі, який у штаті Монтана витягнув жінку з намету та вбив її, застрелили.

Лія Локан, 65-річна медсестра з Каліфорнії, подорожувала з двома друзями на гірських велосипедах. У ніч проти вівторка ведмідь вагою 181 кг напав на їхній табір.

Правоохоронці три дні полювали на тварину, влаштовуючи пастки, щоб її заманити.

Вони застрелили ведмедя вночі, використовуючи окуляри нічного бачення, коли той здійснив набіг на курник.

Вони заклали пастку біля курника приблизно за 3 км від Овандо - містечка, де стався напад.

Вперше ведмідь підійшов до табору близько 3:00 за місцевим часом, але спочатку втік.

Пані Локан та двоє її супутників, які були в окремому наметі, прибрали з наметів їжу, укріпили їх та знову пішли спати. Але ведмідь незабаром повернувся і вчинив смертельний напад.

Чиновники кажуть, що впевнені, що застрелили саме того ведмедя, який убив туристку. Щоб остаточно в цьому переконатися, вони порівняють ДНК застреленого ведмедя зі слідами, виявленими на місці нападу.

Ведмедів, які нападають на людей, не завжди вбивають - наприклад, якщо вони атакують внаслідок несподіваної зустрічі або якщо захищають молодняк.

Але місцеві чиновники заявили, що ведмедя, що убив пані Локан, вважали загрозою громадській безпеці через характер нападу на жінку.