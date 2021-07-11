Карликова корова стала зіркою в Бангладеш
Тисячі людей приїздять на ферму в Бангладеш, щоб побачити нову знаменитість - карликову корову на ім'я Рані.
Цій бутанській корові майже 2 роки, однак вона має лише 51 см заввишки і важить 28 кг.
Попри карантин, запроваджений у країні через коронавірус, понад 15 000 людей відвідали Рані на фермі в Чаріграмі, неподалік від столиці Дакки.
Хазяїн ферми Хасан Ховладар подав заявку до Книги рекордів Гіннеса: він каже, що Рані - найменша корова у світі.
"Я ніколи в житті не бачила нічого подібного", - сказала BBC Bangla відвідувачка Ріна Бегум.
Торік пан Ховладар купив Рані на іншій фермі в північно-західному районі Наогаон.
Він каже, що вона погано ходить і боїться інших корів на фермі, тому її тримають окремо від решти стада.
"Вона їсть небагато - невелику кількість висівок і соломи двічі на день, - каже пан Ховладар. - Вона любить гуляти на вулиці і, здається, радіє, коли ми беремо її на руки".
Титул найменшої корови у світі наразі має Манік'ям із сусідньої Індії, висота якої від копита до холки становить 61,1 см.
Пан Ховладар сказав ВВС, що цього року представники Книги рекордів Гіннеса відвідають його ферму, щоб перевірити, чи перебере Рані в неї корону.
До ісламського фестивалю Курбан-байрам залишилося лише кілька тижнів, тож з'явилися припущення про те, чи не принесуть Рані в жертву. Але власники ферми заявили, що не планують з нею розлучатися.