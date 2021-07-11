Карликова корова стала зіркою в Бангладеш

34 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Рані має лише 51 см заввишки

Тисячі людей приїздять на ферму в Бангладеш, щоб побачити нову знаменитість - карликову корову на ім'я Рані.

Цій бутанській корові майже 2 роки, однак вона має лише 51 см заввишки і важить 28 кг.

Попри карантин, запроваджений у країні через коронавірус, понад 15 000 людей відвідали Рані на фермі в Чаріграмі, неподалік від столиці Дакки.

Хазяїн ферми Хасан Ховладар подав заявку до Книги рекордів Гіннеса: він каже, що Рані - найменша корова у світі.

"Я ніколи в житті не бачила нічого подібного", - сказала BBC Bangla відвідувачка Ріна Бегум.

Автор фото, Getty Images

Торік пан Ховладар купив Рані на іншій фермі в північно-західному районі Наогаон.

Він каже, що вона погано ходить і боїться інших корів на фермі, тому її тримають окремо від решти стада.

"Вона їсть небагато - невелику кількість висівок і соломи двічі на день, - каже пан Ховладар. - Вона любить гуляти на вулиці і, здається, радіє, коли ми беремо її на руки".

Титул найменшої корови у світі наразі має Манік'ям із сусідньої Індії, висота якої від копита до холки становить 61,1 см.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Рані претендує на титул найменшої корови у світі

Пан Ховладар сказав ВВС, що цього року представники Книги рекордів Гіннеса відвідають його ферму, щоб перевірити, чи перебере Рані в неї корону.

До ісламського фестивалю Курбан-байрам залишилося лише кілька тижнів, тож з'явилися припущення про те, чи не принесуть Рані в жертву. Але власники ферми заявили, що не планують з нею розлучатися.