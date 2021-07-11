90-річна жінка померла, заразившись відразу двома штамами Covid

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У 90-річної жінки, яка померла від Covid-19, виявили відразу два штами цієї інфекції - альфа і бета. Відтак науковці роблять висновок, що можна заразитися відразу двома штамами коронавірусу одночасно.

Жінка померла у березні 2021 року в Бельгії. Вона не була щеплена.

Лікарі підозрюють, що її заразили дві різні людини.

За словами вчених, це перший такий задокументований випадок.

Нещодавно дослідники з Португалії також лікували 17-річного юнака, який, схоже, також підхопив другий штам Covid, коли одужував від іншого різновиду інфекції.

90-річна жінка, яка заразилася відразу двома штамами, лікувалася в шпиталі. Але з часом її симптоми погіршилися.

Лабораторні дослідження показали, що вона мала Covid-19, спричинений двома різними мутованими версіями пандемічного вірусу, - альфа та бета.

Керівник дослідження доктор Енн Ванкерберген з лікарні OLV в Алсті (Бельгія) сказала, що обидва ці штами на той час циркулювали в країні.

"Ймовірно, ця пані заразилася різними вірусами від двох різних людей. На жаль, ми не знаємо, як вона заразилася", - пояснила вона.

"Ця пані жила одна, але у неї з'явилося багато помічників, які доглядали за нею", - додає дослідниця.

Віруси постійно еволюціонують та мутують, створюючи нові штами.

Covid також зазнав деяких важливих еволюційних змін - набув кращої здатності до відтворення та здатності ефективніше ухилятися від імунітету людини.

Потенційно небезпечні штами ретельно вивчають та називають тими, що "викликають занепокоєння".

Саме зараз світом став поширюватися один з найбільш тривожних штамів - дельта.

Хоча експерти впевнені, що нинішні вакцини забезпечують хороший захист від цих варіацій вірусу.

Поки що потрібні додаткові дослідження, щоб зрозуміти, чи може зараження одразу двома штамами вірусу суттєво погіршувати стан пацієнта або подолати імунітет від вакцинації.