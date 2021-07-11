Аргентина на чолі з Мессі здобула Кубок Америки

7 хвилин(и) тому

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Аргентина у фіналі футбольного чемпіонату Копа Америка обіграла збірну Бразилії з рахунком 1:0, здобувши головний трофей чемпіонату.

Перемогу команді приніс гол Анхеля Ді Марії в середині першого тайму.

У другому таймі Бразилія посилила тиск, щоб відігратись, але навіть з п'ятьма нападниками їм не вдалося впоратися з аргентинським захистом, пише агентство Reuters.

Для суперзірки футболу, 34-річного Ліонеля Мессі, який є капітаном збірної Аргентини, це перша перемога такого рівня в складі своєї збірної. Для Аргентини це перший Кубок Америки за 28 років.

Мессі в попередніх матчах забив чотири голи і був визнаний кращим гравцем турніру разом з форвардом збірної Бразилії Неймаром, з яким вони раніше разом грали в ФК Барселона.

Група технічних експертів не змогла вибрати між двома гравцями, тому приз вирішили віддати обом.

Після закінчення фінальної гри Мессі і Неймар обнялися. Бразилець при цьому плакав.

Автор фото, Reuters

Коли пролунав фінальний свисток, аргентинське телебачення оголосило: "Аргентина - чемпіон, Ліонель Мессі - чемпіон!".