Помер оператор, якого побили противники ЛГБТ-ходи в Тбілісі

52 хвилин(и) тому

Автор фото, GUGA MAISURADZE

Оператор грузинської телекомпанії "Пірвелі" Александр (Лексо) Лашкарава, якого 5 липня побили противники ЛГБТ-ходи в Тбілісі, помер.

Як повідомила телекомпанія "Пірвелі", Лашкараву в суботу вранці знайшла мертвим у себе вдома його мати.

Точну причину смерті поки що не повідомили. У МВС Грузії заявили, що за фактом смерті розпочали розслідування за статтею 115 Кримінального кодексу Грузії - доведення до самогубства. Призначили судово-медичну експертизу.

Лашкараву побили 5 липня в під'їзді громадського руху, який атакували радикальні противники запланованого ЛГБТ-маршу. Разом з оператором була журналістка Міранда Багатурія.

Після нападу в інтерв'ю ВВС він говорив, що його били по обличчю і голові. Оператору потрібна була операція, йому зламали кістки обличчя.

"Ми спускалися, коли почули страшний гуркіт на нижніх поверхах. Вони увірвалися в під'їзд, - згадував він.- Я стояв на сходах, хтось через сходи, з боку під'їзду потягнув мене, відбирав камеру. Були удари ззаду, спереду. Я взагалі не розумів, що, звідки, взагалі що відбувається".

Автор фото, Reuters

У зв'язку з нападом на знімальну групу затримали чотирьох осіб. За даними МВС Грузії, слідство ведеться за статтями про незаконне перешкоджання професійній діяльності журналіста з погрозою насильства, переслідування з застосуванням насильства і погрозами про насильство, вчинене групою осіб.

5 липня понад 50 осіб, в основному співробітники ЗМІ, постраждали від нападу ультраконсервативних груп, які виступали проти проведення в Тбілісі ЛГБТ-ходи.

В результаті організатори ходи відмовилися від проведення заходу через загрозу для безпеки учасників.