Євро 2020. Італія вдруге в історії стала чемпіоном Європи з футболу

10 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Леонардо Бонуччі святкує гол у ворота Англії, який змінив хід гри

Збірна Італії у серії пенальті перемогла Англію і стала вдруге чемпіоном Європи в історії.

Фінал Євро-2020 відбувався на стадіоні Вемблі у Лондоні. Вже на 2-й хвилині матчу англійці повели - забив Люк Шоу. Це був найшвидший гол історії фіналів чемпіонатів Європи.

Проте у другому таймі італійці відновили рівновагу - після багатьох атак, на 67-й хвилині відзначився Леонардо Бонуччі.

Основний час закінчився з рахунком 1:1, а екстратайми не визначили переможця.

У серії пенальті вдача посміхнулася Італії, яка востаннє була чемпіоном Європи 1968 року. Один з англійських гравців влучив у стійку, а ще два удари молодий голкіпер Італії Джанлуїджі Доннарума відбив. В італійців не влучили лише два гравці. 3:2 за підсумками серії пенальті на користь Італії.

Англія так і не змогла вперше стати чемпіоном Європи.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Стартовий склад збірної Англії

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Стартовий склад збірної Італії

Найшвидший гол в історії фіналів чемпіонатів Європи

Матч одразу почався з потужного наступу англійської збірної. Вже на другій хвилині Люк Шоу розпочав атаку і за кілька секунд завершив її з подачі Кірана Тріпп'є голом у ворота збірної Італії.

Це був перший м'яч за збірну для 25-річного захисника "Манчестер Юнайтед" Люка Шоу і найшвидший м'яч в історії фіналів чемпіонатів Європи, забитий на 1:57.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Англійці забили найшвидший гол в історії фіналів чемпіонатів Європи

Автор фото, Getty Images

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Люк Шоу радіє забитому голу

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Англійці вітають Люка Шоу з голом

Перший удар від італійської збірної по воротах Англії прийшовся на сьому хвилину. Нападник "Наполі" Лоренцо Інсіньє намагався пробити ворота англійців, але м'яч пролетів понад воротами.

На 12-й хвилині капітан збірної Англії Гаррі Кейн наблизився впритул до воріт Італії, але віддав неточну передачу і англійці втратили м'яч.

У другій половині тайму італійці стрімко пішли в атаку.

На 28-й хвилині Лоренцо Інсіньє наблизився до штрафного майданчику збірної Англії, пробив, але не точно. На 34-й хвилині Федеріко Кьєза обвів кількох захисників Англії і пробив по воротах - м'яч пролетів поблизу стійки воріт. Але шанс був непоганий.

Англійці відповіли швидкою контратакою, на вістрі якої знову стояв Люк Шоу, але захисник італійців Еммерсон вибив м'яч і врятував збірну від небезпеки.

Вже у доданий час Марко Верраті намагався пробити ворота Англії, але удар був слабким - м'яч прилетів прямо в руки голкіпера англійців Пікфорда.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Смуток в очах італійських вболівальників у фанзоні в Римі після першого тайму

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Англійські фани радісно позують фотографам

Бонуччі зрівнює, Кьєза вражає

Другий тайм почався з порушень та жовтих карток.

На 55-й хвилині тренер італійців Роберто Манчіні вирішив випустив замість півзахисника Ніколи Барелли та нападника Чіро Іммобіле нападника Доменіко Берарді та півзахисника Бріана Крістанте. Після цього італійська збірна набула більшої швидкості.

На 62-й хвилині Федеріко Кьєза знову мав супермомент і пробив по воротах збірної Англії. Джордану Пікфорду вдалося дотягнутися до м'яча і відбити його. Англія відповіла контратакою - Стоунз намагався пробити головою, але мяч пролетів над воротами збірної Англії.

Вже на 66-й хвилині Федеріко Кьєза повернувся дратувати Пікфорда і віддав передачу на Лоренцо Інсіньє. Той не дотягнувся до м'яча головою.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Федеріко Кьєза добряче подратував захисників та голкіпера Англії

Але вже за на 67-й Леонардо Бонуччі, скориставшись хаосом і скупченням гравців біля воріт Англії, забив гол, спіймавши м'яч відбитий Пікфордом після удару Верраті. 1:1, італійці повернули рівновагу.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Леонардо Бонуччі забиває гол після того, як голкіпер англійців Пікфорд відбив удар від Вератті

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Леонардо Бонуччі святкує гол у ворота Англії, який змінив хід гри

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Він суттєво підвищив настрій італійським вболівальникам у фан-зоні в Римі

Тренер Саутгейт провів заміни - 19-річний захисник "Арсеналу" Букайо Сака замінив Тріпп'є, а капітан "Ліверпуля", півзахісник Джордан Хендерсон вийшов замість півзахисника Деклана Райса.

На 73-й хвилині Доменіко Берарді вдалося вийти один на один з Пікфордом, але точний удар виконати не встиг і м'яч пролетів понад воротами. Італійці продовжили атакувати.

Втім, одна з таких так закінчилася проблемою з ногою для Федеріко Кьєзи. Шкутильгаючи, він залишив поле на 85-й хвилині, а Італія залишилася без одного з найкращих гравців матчу. Кьєзу замінив Федеріко Бернардескі.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, На 88-й хвилині Рахім Стерлінг швидко проривався до воріт Італії, але італійський захист спрацював ідеально

На 88-й хвилині Рахім Стерлінг намагався пройти до воріт, але Леонардо Бонуччі закрив його праву ногу і англійський форвард самостійно вивів м'яч за межі поля біля воріт Італії.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Схвильовані вболівальники Англії після другого тайму

У доданий час італійці знову намагалися пробити ворота Англії. Крістанте, Інсіньє та Вератті йшли в атаку, створюючи небезпечні моменти, але без результатів.

Тож основний час так і закінчився нічиєю, були призначені два екстра-тайми.

Екстра-тайми

Тренер Італії Роберто Манчіні на початку екстр-таймів використав ще дві заміни нападник "Торіно" Андреа Белотті вийшов замість нападника "Наполі" Лоренцо Інсіньє, а замість півзахисника "ПСЖ" Марко Вератті вийшов півзахисник "Сассуоло" Мануель Локателлі.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Роберто Манчіні

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Тренер англійців Гарет Саутгейт

На 96-97 хвилин спочатку Рахім Стерлінг прорвався до штрафного майданчику збірної Італії і втратив м'яч, а потім півзахисник "Лідс Юнайтед" Келвін Філіпс пробив по воротах, але не точно.

Після цього Гарет Саутгейт випустив на поле півзахисника "Астон Вілли" Джека Гріліша замість півзахисника "Челсі" Мейсона Маунта. Гріліш одразу пішов в атаку.

На 103-й хвилині італійці мали непоганий шанс біля воріт збірної Англії, де створили суцільний хаос. Бернардескі не встиг на добивання. Вже через хвилину Мануель Локателлі впав біля штрафного, не зумівши обвести кількох захисників Англії.

Перед стартом другого екстратайма Гарет Саутгейт.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Настрій екстратайму у фан-зоні Лондона

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, І настрій екстратайму у фан-зоні Мілану

На 107-й хвилині Бернардескі мав шанс забити зі штрафного. Пікфорд спочатку відбив, а потім схопив м'яч в руки. Англійці відповіли гострою контратакою, на вістрі якої були Гріліш та Сака. Італійьким захисникам вдалося врятувати збірну від другого м'яча.

А на 110-й хвилині збірну Італії виручив капітан "Ювентуса" Джорджо Кьєлліні, який перехопив м'яч у Рахіма Стерлінга у штрафній.

В останні 10 хвилин матчу відчувалася втома гравців. Наприкінці екстратаймів Манчіні та Саутгейт провели заміни - Емерсона в італійців замінив Флоренці, а в англійців вийшли Джейсон Санчо з "Борусія Дортмунд" та нападник Манчестер Юнайтед" Маркус Решфорд замість Вокера та Хендерсона.

Ці заміни не призвели до забиття голів.

Тож гра після екстра-таймів перейшла в серію пенальті.

Голкіпер англійців Пікфорд витягнув удар Пелотті, а у Решфорда і був невдалий удар в стійку воріт. Англійці ще двічі не змогли не змогли забити, коли 22-річний голкіпер італійців Джанлуїджі Доннарума відбив удари Санчо та Саки.