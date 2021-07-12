У Молдові впевнено перемагає проєвропейська партія Маї Санду

44 хвилин(и) тому

Автор фото, EPA

На дострокових парламентських виборах в Молдові лідирує проєвропейська партія "Дія і солідарність" (PAS), яку раніше очолювала нинішній президент країни Мая Санду. Згідно з попередніми даними, вона отримує більшість у парламенті.

Основним суперником PAS, як і очікувалося, став Блок комуністів і соціалістів, яким керують експрезиденти Ігор Додон і Володимир Воронін. ЗМІ вважають цю силу проросійською.

ЦВК Молдови повідомляє, що, за результатами підрахунку даних з 95% дільниць, PAS отримує понад 48% голосів, Блок комуністів і соціалістів близько 30%.

За попередніми даними, PAS може сформувати власну більшість в парламенті, якщо їй перейдуть голоси партій, що не подолали п'ятивідсотковий бар'єр.

У Facebook Санду пообіцяла якомога швидше сформувати новий уряд

"Якщо ми хочемо стати сильною демократією, нам потрібні сильні інститути, які поважають і забезпечують вибір людей", - заявила президентка.

Дострокові вибори відбулися в неділю, після того як в квітні Санду розпустила парламент країни. Це було її передвиборчою обіцянкою.

Виборчі дільниці в Молдови закрилися о 21:00 за місцевим часом, явка склала 48%.

Під час передвиборчої кампанії політичні сили одностайно заявляли, що ці вибори визначать майбутнє країни.

Якщо раніше влада країни балансували між Європою і Москвою, то за наявності союзників в парламенті новий президент Мая Санду планує орієнтуватися виключно на Захід.

Чому призначили дострокові вибори

Мая Санду зарекомендувала себе як президент з ліберальними проєвропейськими поглядами, заручившись довірою західних партнерів і проєвропейськи налаштованої частини виборців.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Головний конкурент Санду - експрезидент Молдови Ігор Додон

Втім, навіть програвши президентські вибори, її конкурент Ігор Додон залишався значною політичною фігурою як лідер Партії соціалістів Молдови, котра становила більшість в парламенті.

Дострокові парламентські вибори були передвиборчою обіцянкою Санду. Додон також визнавав їх доцільність, однак, критикував їх проведення в пандемію.

Молдова - одна з найбідніших країн в Європі, і пандемія серйозно вдарила по її економіці. За останній рік без роботи залишилася майже чверть населення країни.

За словами аналітиків, на нинішніх виборах виборці фактично голосують за тих, хто, на їхню думку, може краще впоратися з пандемією та її наслідками.