На Кубі спалахнули антиурядові протести. Останній раз таке було 30 років тому

1 година тому

Автор фото, Reuters

У кубинській столиці Гавані та інших містах країни пройшли багатотисячні акції протесту проти комуністичного уряду країни.

Учасники акцій вимагають свободи, демократії і більш рішучих дій влади в боротьбі з пандемією коронавірусу. Як повідомляє агентство AFP, серед гасел демонстрантів - "геть диктатуру" і "ми не боїмося".

За останню добу в країні зареєстрували рекордну кількість хворих. Люди вимагають від влади прискорити темпи вакцинації.

Минулого тижня на Кубі схвалили вакцину власного виробництва Abdala 2. Це перша вакцина, створена в країнах Латинської Америки і Карибського басейну.

Однак протестувальники кажуть, що справа не тільки в пандемії. Вони обурені зростанням дефіциту електроенергії та продовольства.

Антиурядові демонстрації - велика рідкість для Куби. Останні такі виступи відбулися майже 30 років тому.

Тоді, в 1994 році, кубинці виходили на вулиці, протестуючи проти політики Фіделя Кастро

Президент Мігель Діас-Канель звинуватив США і кубино-американську мафію в підігріванні невдоволення на острові.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван висловив підтримку протестувальникам.

"США підтримують свободу вираження і зборів на Кубі і будуть засуджувати будь-яке насильство або напад на мирних протестувальників, які здійснюють свої права", - йдеться в заяві Саллівана в Twitter.

За даними агентства Reuters, в Гавані , бачили автомобілі силових відомств, оснащені кулеметами.

Діас-Канель закликав комуністів виходити на вулиці і давати відсіч протестувальникам. За його словами, прийшов час захистити революцію.

"Ми готові віддати своє життя. Їм потрібно переступити через наші трупи, якщо вони хочуть зустрітися з революцією. Ми готові до всього і будемо битися на вулицях", - заявив Діас-Канель в ефірі державного телебачення.