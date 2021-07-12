"Ви - нелюди". У Грузії вимагають відставки уряду через смерть побитого оператора

Ніна Ахметелі

Кореспондент ВВС, Грузія

1 година тому

Перед будівлею грузинського парламенту в Тбілісі в неділю пройшла акція протесту через смерть телеоператора Александра (Лексо) Лашкарави, якого сильно побили противники ЛГБТ-ходи 5 липня.

Протестувальники, серед яких було багато журналістів, закликали до відставки прем'єр-міністра Грузії Іраклі Гарібашвілі.

"Крім того, що сьогоднішній день - це день жалоби, це і день гордості. Наше суспільство має ще раз показати, що ми живі. Ми не погодимося з загонами смерті в центрі столиці", - заявив з трибуни на тлі банера "Нехай піде в відставку і буде покараний вбивця Гарібашвілі" телеведучий і журналіст телекомпанії "Формула" Вахо Саная.

"Журналісти завжди приходили на цю площу, щоб висвітлювати акції. Влада Грузії крок за кроком підвела нас до того, що ми проводимо акцію протесту і ми доведемо цю справу до кінця", - додав він.

Саная звернувся до ексголови правлячої партії Бідзіни Іванішвілі, якого критики влади часто звинувачують в неформальному і одноосібному правлінні країною, заявивши, що прем'єр-міністр разом з урядом повинні піти у відставку і бути покарані за "російську спецоперацію" в центрі Тбілісі, жертвою якої став його колега.

"У Бідзіни Іванішвілі час на роздуми до ранку. Гарібашвілі відсьогодні вже не прем'єр-міністр, він нелегітимний прем'єр-міністр і він повинен піти", - заявив журналіст.

Учасники акції дали час до 12.00 понеділка на відставку уряду і прем'єр-міністра, а також глави служби держбезпеки Григола Лілуашвілі. Якщо ця вимога не буде виконана, учасники недільних протестів обіцяють продовжити акцію.

"Це [5 липня] була спецоперація, запланована владою проти грузинських медіа. Де був тоді спецназ, який ось звідси зазвичай стріляє кулями по громадянах і медіа? Де була поліція, якщо це не було заплановано вами? Я перший раз у своєму житті виступаю на мітингу. Ви - нелюди!"- звернулася до влади відома журналістка і ведуча телекомпанії "Пірвелі" Інга Гріголія, яка також зажадала відставки прем'єр-міністра і покарання винних.

"Біля входу на наше телебачення в ці хвилини біля фотографії Лексо зараз лежать розбиті камери, зламані мікрофони, якими ви били по голові грузинські медіа. Ось це - ваше обличчя!".

Директор департаменту кримінальної поліції МВС Грузії Мамука Челідзе пізніше заявив, що слідство розглядає кілька версій причин смерті Лашкарави, в тому числі можливе передозування наркотиками.

Сутички через ЛГБТ та смерть оператора

Александр (Лексо) Лашкарава був оператором грузинської телекомпанії "Пірвелі". 5 липня він разом з колегами висвітлював протести проти організації ЛГБТ-ходи.

Автор фото, GUGA MAISURADZE

Під час протестів радикальні противники ЛГБТ влаштували бійку, постраждали близько 50 журналістів, в тому числі сильно побили Лашкараву. У нього були переломи обличчя, він потребував операції.

Однією з претензій журналістів було те, що правоохоронні органи довгий час не втручалися в бійку.

У неділю 11 липня мати оператора знайшла чоловіка мертвим в його домі. Влада відкрила справу за статтею про доведення до самогубства.

ЛГБТ-ходу через загрозу безпеці довелося скасувати, що спровокувало нові акції протесту та протистояння з противниками ЛГБТ.