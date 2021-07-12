В Індії блискавка вбила 11 людей, які робили селфі

11 хвилин(и) тому

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В індійському місті Джайпур у неділю від удару блискавки загинули щонайменше 11 людей, ще більше - отримали поранення.

Жертви робили селфі під час зливи на сторожовій вежі популярного туристичного об'єкта Форт Амер XII століття.

На вежі і стіні форту під час інциденту було приблизно 27 людей. Дехто, як повідомляється, стрибнув на землю.

Блискавки в Індії щороку вбивають в середньому 2 000 людей.

Поліція повідомила ЗМІ, що серед загиблих більшість були молодими людьми.

Місцева влада пообіцяла компенсацію сім'ям померлих 500 тис. рупій (6 700 доларів).

Зазвичай з червня по вересень в Індії - сезон мусонів, під час якого тривають сильні зливи.

Департамент метеорології Індії (IMD) заявив, що смертність від ударів блискавки в країні подвоїлася з 1960-х років - однією з причин, яку вони назвали, була кліматична криза.

У 2018 році у південному штаті Андхра-Прадеш зафіксували 36,7 тис. ударів блискавки лише за 13 годин.

Посадовці кажуть, що такі явища частіше трапляються в районах, де менше дерев. Там люди більш вразливі до ударів.

Заходи безпеки під час ударів блискавки:

Сховайтеся у великій будівлі чи в машині

Уникайте великих відкритих ділянок та відкритих вершин пагорбів

Якщо вам ніде сховатися, будьте якомога меншою мішенню - присядьте, зігнувши руки і ноги та втягнувши голову

Не ховайтеся під високими або ізольованими деревами

Якщо ви перебуваєте на воді, якнайшвидше виберіться на берег та тікайте з широких відкритих пляжів.

Джерело: Королівське товариство запобігання нещасним випадкам.