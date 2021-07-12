В Індії блискавка вбила 11 людей, які робили селфі
В індійському місті Джайпур у неділю від удару блискавки загинули щонайменше 11 людей, ще більше - отримали поранення.
Жертви робили селфі під час зливи на сторожовій вежі популярного туристичного об'єкта Форт Амер XII століття.
На вежі і стіні форту під час інциденту було приблизно 27 людей. Дехто, як повідомляється, стрибнув на землю.
Блискавки в Індії щороку вбивають в середньому 2 000 людей.
Поліція повідомила ЗМІ, що серед загиблих більшість були молодими людьми.
Місцева влада пообіцяла компенсацію сім'ям померлих 500 тис. рупій (6 700 доларів).
Зазвичай з червня по вересень в Індії - сезон мусонів, під час якого тривають сильні зливи.
Департамент метеорології Індії (IMD) заявив, що смертність від ударів блискавки в країні подвоїлася з 1960-х років - однією з причин, яку вони назвали, була кліматична криза.
У 2018 році у південному штаті Андхра-Прадеш зафіксували 36,7 тис. ударів блискавки лише за 13 годин.
Посадовці кажуть, що такі явища частіше трапляються в районах, де менше дерев. Там люди більш вразливі до ударів.
Заходи безпеки під час ударів блискавки:
- Сховайтеся у великій будівлі чи в машині
- Уникайте великих відкритих ділянок та відкритих вершин пагорбів
- Якщо вам ніде сховатися, будьте якомога меншою мішенню - присядьте, зігнувши руки і ноги та втягнувши голову
- Не ховайтеся під високими або ізольованими деревами
- Якщо ви перебуваєте на воді, якнайшвидше виберіться на берег та тікайте з широких відкритих пляжів.
Джерело: Королівське товариство запобігання нещасним випадкам.