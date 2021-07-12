В Україні вакциною Pfizer будуть щеплювати всіх охочих. Як і де

1 година тому

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Вакцина Comirnaty від Pfizer-BioNTech відтепер доступна усім охочим в Україні, заявляє Міністерство охорони здоров'я.

Отримати щеплення можна буде в центрах масової вакцинації.

"Вона буде доступна усім охочим з пріоритетом для людей похилого віку та людей із супутніми захворюваннями", - повідомляє МОЗ.

Записатися на щеплення можна в системі Helsi.me усім громадянам Україні старшим за 18 років, незалежно від місця реєстрації чи проживання.

Для цього треба обрати зручний пункт вакцинації та записатися на вільний час. При вході до пункту вакцинації треба буде показати СМС з підтвердженням запису.

Україна очікує отримати близько 1 млн доз Comirnaty/Pfizer-BioNTech до кінця липня, тому цю вакцину зробили доступною для широкого загалу, зазначає міністерство.

Вакцину Pfizer використовують в усьому світі, це по суті єдина з доступних в Україні вакцин, яка схвалена в усіх країнах Євросоюзу.

Досі вона не була доступна широкому загалу. Щепитися нею можна було лише певним категоріям громадян, як от медикам чи працівникам освіти.