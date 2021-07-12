Невдалі пенальті англійців призвели до расистського скандалу. У чому суть

56 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Джейдон Санчо та Маркус Решфорд не реалізували пенальті, Англія програла фінал

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт назвав неприпустимими расистські образи на адресу гравців Маркуса Решфорда, Джейдона Санчо та Букайо Саки після поразки команди на Євро-2020 від збірної Італії.

Прем'єр-міністр Борис Джонсон та Футбольна асоціація також засудили ці расистські висловлювання.

Всі троє гравців не забили голи в серії пенальті, в результаті чого Англія програла Італії з рахунком 3:2. Після цього на них накинулися деякі користувачі соцмереж.

Поліція вже розслідує це і заявила, що "не терпітиме" такого.

"Це не те, що ми відстоюємо", - сказав Саутгейт.

"Ми стали променем світла, який допомагає зближувати людей, аби люди змогли асоціювати себе з національною збірною, а національна збірна захищає всіх, і тому почуття спільності має тривати", - наголосив він.

"Ми показали силу, яку має наша країна, коли вона об'єднується і втілює енергію та позитив. Хто пробиває пенальті - моє рішення, це не той випадок, коли гравці не виявляють бажання", - додав тренер.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Тренер англійців Гарет Саутгейт засудив уболівальників, які писали расистські коментарі у соцмережах

Керівний орган європейського футболу УЄФА також засудив "огидну расистську" поведінку, додавши: "Ми підтримуємо цих гравців і підтримуємо заклик Футбольної асоціації до найсуворіших покарань".

Англія дісталася до свого першого фіналу у великому турнірі з часу перемоги на чемпіонаті світу 1966 року. Попри те, що у матчі проти Італії вона першою відкрила рахунок, основний і додатковий час матчу завершився нічиєю 1:1. Долю фіналу вирішила серія пенальті, Італія стала чемпіоном Європи.

"Збірна Англії заслуговує на те, щоб її вітали як героїв, а не знущалися з неї в соціальних мережах", - заявив прем'єр-міністр Борис Джонсон.

"Тим, хто стоїть за цими жахливими діями, має бути соромно", - сказав він.

Перед іграми на Євро футболісти збірної Англії ставали на одне коліно на знак підтримки боротьби проти расової нерівності. Деякі вболівальники глузували з цього їхнього жесту.

Решфорд говорив про расистські образи, яких він зазнав у травні, коли його клуб "Манчестер Юнайтед" програв фінал Ліги Європи.

А минулого року Санчо був серед тих зірок спорту, хто протестував проти расизму після вбивства Джорджа Флойда поліцейським у Міннеаполісі.

Фейсбук у відповідь на расистський скандал після фіналу Євро, заявив, що нещодавно оголосив про жорсткіші заходи на своїй платформі Instagram, в тому числі остаточне видалення акаунтів, з яких неодноразово надсилали образливі повідомлення.

"Ніхто не повинен зазнавати расистських образ, і ми не хочемо цього в Instagram", - заявив представник Facebook.

Twitter заявив, що видалив понад 1000 публікацій за останні 24 години та вимкнув низку акаунтів за порушення правил.