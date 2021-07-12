Невдалі пенальті англійців призвели до расистського скандалу. У чому суть
Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт назвав неприпустимими расистські образи на адресу гравців Маркуса Решфорда, Джейдона Санчо та Букайо Саки після поразки команди на Євро-2020 від збірної Італії.
Прем'єр-міністр Борис Джонсон та Футбольна асоціація також засудили ці расистські висловлювання.
Всі троє гравців не забили голи в серії пенальті, в результаті чого Англія програла Італії з рахунком 3:2. Після цього на них накинулися деякі користувачі соцмереж.
Поліція вже розслідує це і заявила, що "не терпітиме" такого.
"Це не те, що ми відстоюємо", - сказав Саутгейт.
"Ми стали променем світла, який допомагає зближувати людей, аби люди змогли асоціювати себе з національною збірною, а національна збірна захищає всіх, і тому почуття спільності має тривати", - наголосив він.
"Ми показали силу, яку має наша країна, коли вона об'єднується і втілює енергію та позитив. Хто пробиває пенальті - моє рішення, це не той випадок, коли гравці не виявляють бажання", - додав тренер.
Керівний орган європейського футболу УЄФА також засудив "огидну расистську" поведінку, додавши: "Ми підтримуємо цих гравців і підтримуємо заклик Футбольної асоціації до найсуворіших покарань".
Англія дісталася до свого першого фіналу у великому турнірі з часу перемоги на чемпіонаті світу 1966 року. Попри те, що у матчі проти Італії вона першою відкрила рахунок, основний і додатковий час матчу завершився нічиєю 1:1. Долю фіналу вирішила серія пенальті, Італія стала чемпіоном Європи.
"Збірна Англії заслуговує на те, щоб її вітали як героїв, а не знущалися з неї в соціальних мережах", - заявив прем'єр-міністр Борис Джонсон.
"Тим, хто стоїть за цими жахливими діями, має бути соромно", - сказав він.
Перед іграми на Євро футболісти збірної Англії ставали на одне коліно на знак підтримки боротьби проти расової нерівності. Деякі вболівальники глузували з цього їхнього жесту.
Решфорд говорив про расистські образи, яких він зазнав у травні, коли його клуб "Манчестер Юнайтед" програв фінал Ліги Європи.
А минулого року Санчо був серед тих зірок спорту, хто протестував проти расизму після вбивства Джорджа Флойда поліцейським у Міннеаполісі.
Фейсбук у відповідь на расистський скандал після фіналу Євро, заявив, що нещодавно оголосив про жорсткіші заходи на своїй платформі Instagram, в тому числі остаточне видалення акаунтів, з яких неодноразово надсилали образливі повідомлення.
"Ніхто не повинен зазнавати расистських образ, і ми не хочемо цього в Instagram", - заявив представник Facebook.
Twitter заявив, що видалив понад 1000 публікацій за останні 24 години та вимкнув низку акаунтів за порушення правил.