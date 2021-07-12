Путін написав статтю з історії України. Знову доводить тезу про "один народ"

37 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Президент Росії Володимир Путін, який місяць тому в інтерв'ю каналу "Росія 24" пообіцяв написати статтю з історії України, зробив це.

Стаття під назвою "Про історичну єдність росіян та українців" опублікував офіційний сайт Кремля - російською та українською мовами.

До української історії у своїй праці російській президент підійшов здалеку. Почав з часів Київської Русі, князів Рюриковичів та хана Батия. А завершив українським Євромайданом та Мінськими домовленостями.

У статті він вкотре намагається довести, що росіяни та українці - "один народ, єдине ціле", яке належить до "одного історичного і духовного простору".

Згадавши Куликовську битву, Велике Князівство Литовське, Річ Посполиту, Переяславську Раду, Північну війну зі Швецією, Мазепу, війни з Османською імперією, часи УНР, СРСР, та, зрештою, роки незалежності України, Путін звинуватив ЄС та США у тому, що вони "планомірно і наполегливо" підштовхували Київ до того, "щоб згорнути економічну співпрацю з Росією".

Наприкінці Путін знову висловив своє невдоволення здобуттям автокефалії українською церквою.

"Вдарили по нашій духовній єдності", - поскаржився він.

"Суміш параноїдальних і конспірологічних уявлень"

Президент Росії досить давно цікавиться українською історією і думку про "єдність двох народів" висловлює не вперше.

У лютому 2020 року на ту ж тему він висловився в інтерв'ю ТАСС.

ВВС тоді попросила українського історика Кирила Галушка та його російського колегу Андрія Зубова прокоментувати історичне обґрунтування, яке навів пан Путін.

"Це все - суміш псевдоісторичних, параноїдальних і конспірологічних уявлень, що не мають стосунку до історичних фактів", - вважає Кирило Галушко, старший науковий співробітник Інституту історії України НАН.

"У низці моментів Володимир Путін каже правильні речі. Не можна не погодитися з тим, що історію треба знати. Але вони не мають жодного значення для сучасної політики", - вважає Андрій Зубов, доктор історичних наук, колишній професор МДІМВ.

Докладніше фактчек теорії Путіна читайте в нашій статті "Путін назвав росіян і українців одним народом. Історики пояснюють, чи це так".

Що каже Зеленський

Автор фото, УНІАН

Президент України Володимир Зеленський, зі свого боку, нещодавно коментував висловлювання Володимира Путіна на історичну тему.

"Ми точно не один народ. Так, у нас є багато спільного. У нас спільна частина історії, пам'ять, сусідство, родичі, загальна перемога над фашизмом і загальні трагедії. Так, все це вкрай важливо, і ми про це пам'ятаємо", - сказав Зеленський в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" .

"Але ми, повторю ще раз, не один народ. Були б одним народом, то в Москві, швидше за все, ходили б гривні, а над Держдумою майорів би жовто-блакитний прапор", - наголосив президент України.

Тези ж про "зовнішнє управління" України, за словами українського президента, - "суто пропагандистська мантра для внутрішнього споживача в самій Росії".