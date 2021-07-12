Зеленський і Меркель, вибори у Молдові та космічний туризм Бренсона. Теленовини ВВС

У випуску 12 липня:

  • Зеленський говорить із Меркель про Північний потік-2, Крим, Донбас і безпеку України. Канцлерка відповідає - не довіряє Росії та Путіну.
  • Чи буде після виборів у Молдові монобільшість у парламенті та як Мая Санду буде впроваджувати проєвропейські реформи.
  • Суборбітальний політ мільярдера Річарда Бренсона - початок ери космічного туризму.
  • Англія плаче, Італія скаче. Реакція фанатів двох країн на результат футбольного Євро-2020.

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