Зеленський і Меркель, вибори у Молдові та космічний туризм Бренсона. Теленовини ВВС
У випуску 12 липня:
- Зеленський говорить із Меркель про Північний потік-2, Крим, Донбас і безпеку України. Канцлерка відповідає - не довіряє Росії та Путіну.
- Чи буде після виборів у Молдові монобільшість у парламенті та як Мая Санду буде впроваджувати проєвропейські реформи.
- Суборбітальний політ мільярдера Річарда Бренсона - початок ери космічного туризму.
- Англія плаче, Італія скаче. Реакція фанатів двох країн на результат футбольного Євро-2020.
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