Афганістан: таліби намагаються захопити столиці трьох провінцій

44 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Урядова армія обороняється, але бої важкі

США згортають свою присутність в Афганістані, а командувач силами США в Афганістані генерал Остін Міллер символічно склав повноваження. Тим часом таліби посилюють тиск на урядові сили: у понеділок стало відомо, що вони оточили важливий центр, місто Газні, і увійшли в його передмістя.

Як повідомили в понеділок світові агентства з посиланням на місцеву владу, загони руху "Талібан" оточили місто Газні - центр однойменної провінції, яка розташована на південь від Кабула - і ведуть бої в його передмістях.

"Ситуація в Газні дуже важка. Таліби ховаються в житлових будинках і стріляють по урядових силах, і це дуже ускладнює дії урядових сил проти талібів", - цитує агентство Reuters члена ради провінції Газні Хасана Резаї.

Газні розташований на дорозі, що веде з Кабула на південь, в провінцію Кандагар і далі в Пакистан. Там тривають бої за місто Кандагар.

"В останні чотири дні таліби атакують Кандагар із заходу. Афганські сили безпеки, зокрема спецпідрозділи, намагаються їх відкинути", - цитує Рейтер учасника боїв і колишнього депутата парламенту Хамідзая Лалая. Міноборони Афганістану повідомляє, що завдає по талібах авіаудари і проводить наземні операції, і в цілому, як запевняє міністерство, ситуація в Кандагарі залишається під контролем уряду.

У неділю урядові сили за підтримки авіації відбили атаку талібів на місто Талукан - центр провінції Тахар на кордоні з Таджикистаном.

За кілька днів до того таліби увійшли в Калаї-Нау - адміністративний центр провінції Бадгис на кордоні з Туркменістаном, але їх вибили звідти.

Наразі таліби не змогли захопити жоден з адміністративних центрів афганських провінцій, але швидко розвивають наступ навколо них, беруть під контроль маленькі міста, села і цілі райони.

У червневій доповіді Ради Безпеки ООН йшлося, що "Талібан" контролює 50-70% території Афганістану поза великими містами і 57% районних центрів.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Командувач силами США в Афганістані Остін Міллер та президент Афганістану Ашраф Гані за кілька днів до складення повноважень Міллера

Цей наступ таліби розгорнули після того, як новий президент США Джо Байден в квітні оголосив, що виведе американські війська з Афганістану до 11 вересня цього року.

У понеділок в Кабулі відбулася церемонія, яка символізує кінець 20-річної війни США в Афганістані: командувач американським контингентом в цій країні генерал Остін Міллер офіційно залишив свою посаду.

Велика частина американських сил залишить Афганістан до кінця літа, але невеликий контингент під командуванням контрадмірала Пітера Вейслі все ж залишиться. Він буде охороняти посольство США і аеропорт в Кабулі.

Технічну підтримку афганських урядових сил, зокрема, обслуговування авіації, буде забезпечувати бригадний генерал Кертіс Баззард, який перебуває у Катарі.

Крім того, США мають намір й надалі боротися з терористичними ісламістськими структурами в Афганістані, а для цього за необхідності наносити по них авіаудари.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, 9 липня представники "Талібану" провели перемовини та пресконференцію у Москві

На початку 2020 року адміністрація Дональда Трампа уклала з талібами мирну угоду, згідно з якою "Талібан", зокрема, обіцяв, що не дозволить членам "Аль-Каїди" та "Ісламської держави" використовувати територію Афганістану як базу для організації акцій проти США та їх союзників. Ця угода в будь-якому випадку вже є фактично розірваною.

Минулого тижня перемовини з "Талібаном" знову провела Росія, яку представляв спецпредставник російського президента щодо Афганістану Замір Кабулов. Як оголосив російський МЗС, на зустрічі підкреслили "рішучість угруповання боротися з загрозою "Ісламської держави" в Афганістані і викорінювати нарковиробництво на території країни".

Проте США не вірять, що таліби і справді будуть заважати "Аль-Каїді" та подібним організаціям організовувати теракти з Афганістану.

За оцінкою експертів ООН, в Афганістані перебувають 8 000-10 000 іноземних бойовиків, ісламських радикалів, і з багатьма з них таліби тісно співпрацюють і підтримують дружні стосунки.