Зеленський на пресконференції з Меркель припустився помилки з газового питання

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Президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з Ангелою Меркель припустився помилки, коли заявив, що Україна постачає газ непідконтрольним уряду територіям Донецької та Луганської областей.

"Я сказав пані канцлер про ризики, про те, що Україна буде відключена від газу, транзиту газу та в цілому від газу, може таке статися. Вся територія України, і тимчасово окупована. Тож газ може не отримати і тимчасово окупована територія Донбасу, а це вже питання про гарантії безпеки на тих територіях, які на себе брали всі учасники нормандського формату", - заявив на пресконференції Зеленський.

Таким чином він намагався переконати Ангелу Меркель про згубність газопроводу "Північний потік-2" для України, який Росія може використати, щоб зупинити транзит газу територією України.

Раніше українська влада заперечувала, що непідконтрольним районам Донбасу постачають газ.

У жовтні 2019 року у відповідь на публікації щодо цього питання НАК "Нафтогаз України" оголосив, що інформація про постачання газу непідконтрольним уряду територіям Донецької та Луганської області є брехнею, повідомляє Укрінформ.

"Новина про те, що ми постачатимемо газ для ОРДЛО - фейк. Зараз діє постанова №867, якою встановлені правила про постачання газу за спецобов'язками. В цих правилах є пункт 5, де сказано, що обов'язки постачати газ населенню, релігійним організаціям чи тепловикам не розповсюджуються на тимчасово окуповані території ОРДЛО. Ніяких змін до цього правила не було", - йшлося у повідомленні компанії.

У НАК "Нафтогаз України" тоді пояснили, що постачають газ деяким підприємствам, "частина об'єктів яких тепер перебуває на тимчасово окупованих територіях". Водночас борги, які утворилися на цих об'єктах до 31 грудня 2014 року, поки їм постачали газ, ніхто не списує.