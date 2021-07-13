Батько знайшов сина, якого викрали 24 роки тому

1 година тому

Автор фото, Weibo

Китаєць знайшов сина після 24 років пошуків - за цей час він проїхав на мотоциклі по всій країні понад 500 000 км.

Сина Гуо Гангтанга викрали торговці людьми у віці двох років біля їхнього будинку в провінції Шаньдун.

На основі цієї історії у 2015 році навіть зняли фільм, в якому знявся зірковий актор Гонконгу Енді Лау.

Викрадення дітей є великою проблемою в Китаї - щороку їх викрадають тисячі.

За даними Міністерства громадської безпеки Китаю, поліція змогла знайти сина пана Гуо за допомогою ДНК-тесту. Пізніше вистежили та арештували двох підозрюваних, повідомляє Global Times.

Підозрювані, які на той час зустрічалися, планували викрасти дитину, щоб потім її продати, йдеться у повідомленні China News.

Побачивши сина пана Гуо, який грався один біля свого будинку, підозрювана жінка на прізвище Тан, схопила його і відвезла на автовокзал, де чекав її партнер, пан Ху.

Потім пара сіла на міжміський автобус до сусідньої провінції Хенань, де і продала дитину.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що син пана Гуо досі жив у цій провінції.

"Тепер, коли дитину знайшли, буде лише щастя", - сказав пан Гуо журналістам.

Після того, як його сина викрали у 1997 році, пан Гуо їздив у понад 20 провінцій по всій країні на мотоциклі, намагаючись знайти сина.

Під час пошуків він ламав кістки в ДТП, стикався з грабіжниками і пошкодив десять мотоциклів.

Він ходив із плакатами із зображенням свого сина і, як кажуть, витратив на пошуки усі свої заощадження, спав під мостами та жебракував, коли в нього закінчувались гроші.

Шукаючи свого сина, він став відомим членом організацій зниклих безвісти в Китаї і допоміг щонайменше семи батькам возз'єднатися зі своїми викраденими дітьми.

Щойно з'явилася новина про те, що сина пана Гуо знайшли, соцмережі Китаю вибухнули повідомленнями на підтримку батька.

"Багато батьків, мабуть, давно б здалися. Він такий дивовижний, і я справді радий за нього", - йдеться в одному з дописів у китайській соцмережі Weibo.

У Китаї викрадення та торгівля немовлятами є великою проблемою протягом десятиліть.

У 2015 році підрахували, що в Китаї щороку викрадають 20 000 дітей. Багато з них продають на усиновлення як у самій країні, так і за кордоном.