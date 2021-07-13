Маск заявив у суді, що ненавидить управляти компанією Tesla

13 хвилин(и) тому

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Ілон Маск заявив, що йому не подобається бути керівником компанії Tesla.

"Я радше ненавиджу це і волів би витрачати свій час на дизайн та проєктування", - сказав він під час засідання в американському суді.

Засновник Tesla виступав на початку розгляду справи, в рамках якої позивачі - акціонери компанії - хочуть стягнути з нього мільярди доларів компенсації.

Ілона Маска звинувачують у тиску на членів правління щодо угоди про придбання фірми з виробництва сонячних батарей на 2,6 млрд доларів.

Акціонери стверджують, що гроші автовиробника даремно витратили на придбання SolarCity, у якої, за їхніми словами, закінчувалися гроші.

На момент угоди Ілон Маск володів 22% акцій як Tesla, так і компанії з виробництва батарей, яку заснували його двоюрідні брати.

"Оскільки це була угода обміну акцій однієї компанії на акції іншої компанії, і я володів майже точно однаковим відсотком в обох, фінансової вигоди не було", - наголосив він.

"Все є частиною великого плану"

Ілон Маск під час засідання суду заперечував, що тиснув на членів ради директорів. Він заявив, що угода є частиною "генерального плану" щодо створення доступних автомобілів з екологічно чистими джерелами живлення.

Акціонери, які порушили справу проти Маска, статки якого, за даними Forbes, становлять 168 мільярдів доларів, попросили суд зобов'язати підприємця виплатити компанії Tesla 2,6 мільярда доларів.

Це може бути одним з найкасовіших" судових вироків проти фізичної особи.

Ден Айвз, аналітик Wedbush Securities, сказав, що інвестори будуть дуже уважно стежити за цією справою.

Угода з SolarCity стала "плямою на репутації" як для Маска, так і для Tesla, а також "промахом" у розвитку компанії, написав експерт у доповіді.

Попри це, зростання акцій Tesla у понеділок було 4%.

Очікується, що процес триватиме близько двох тижнів. Рендалл Барон, адвокат акціонерів, попередив підприємця, що справа "буде нудною та виснажливою".

Вказавши на товсту папку з документами, підготовлену паном Бароном, Ілон Маск відповів: "Я можу сказати - "так", дивлячись на палітурку".