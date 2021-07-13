У Києві розповіли, кого в першу чергу вакцинуватимуть Pfizer і як записатися

1 година тому

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У Києві вакциною Pfizer поки що щепитимуть лише людей віком від 60 років. Про це заявила директорка Департаменту охорони здоров'я Валентина Гінзбург, повідомляє пресслужба КМДА,

"За бажанням мешканці столиці від 60 років та старші з 16 липня матимуть можливість, окрім вакцини CoronaVac, щепитися вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech у Центрі вакцинації проти COVID-19", - заявила вона.

Записатися на вакцинацію можна на сайті Helsi.me за посиланням. На цій сторінці визначені кілька вакцинальних бригад, які працюють у 4-му павільйоні Міжнародного виставкового центру (проспект Броварський 15, біля станції метро Лівобережна).

Пані Гінзбург закликала киян розповісти про такі заходи людям старшого віку і допомогти їм записатися онлайн.

Вона додала, що людей віком до 60 років у МВЦ вакциною Pfizer поки що не щепитимуть.

"У Центрі вакцинації проти COVID-19 молодших за 60 років осіб щеплюють вакциною CoronaVac", - підкреслила чиновниця.

Напередодні у МОЗ заявили, що вакцина Comirnaty від Pfizer-BioNTech скоро буде доступною всім охочим в Україні.

Україна очікує отримати близько 1 млн доз Comirnaty/Pfizer-BioNTech до кінця липня.

Це по суті єдина з доступних в Україні вакцин, яка схвалена в усіх країнах Євросоюзу.

Досі вона не була доступна широкому загалу. Щепитися нею можна було лише певним категоріям громадян, як от медикам чи працівникам освіти.

Втім, минулими вихідними великі черги утворилися у центрах щеплення у Чернігові, де вакциною Pfizer щепили всіх охочих.