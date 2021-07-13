Аваков подав у відставку

53 хвилин(и) тому

Автор фото, МВС

У вівторок міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков подав у відставку.

Заяву про звільнення, яку він написав, опублікувало МВС на своєму сайті.

"Дякую команді МВС за роки спільної праці. Дякую кожному офіцеру, рядовому і службовцю", - йдеться в повідомленні.

На посаді Арсен Аваков керував силовим блоком, що відповідає за правопорядок, безпеку на дорогах, охорону кордону та виконує завдання в зоні бойових дій.

Він очолював міністерство понад сім років - від кінця лютого 2014 року. Або навіть, як підрахував заступник міністра Антон Геращенко, 2 694 дні.

"Це 7 років, 4 місяця, 16 днів та ночей", - написав він у Facebook.

На посаді міністра внутрішніх справ Аваков пережив зміни кількох прем'єрів та працвав при двох президентах - Порошенкові та Зеленському.

А за часів президента Ющенка Аваков керував Харківською ОДА.

Два місяці тому, під час конференції, присвяченій другому року на посаді президента, Володимир Зеленський заявив, що готовий розглянути відставку очільника МВС у разі, як доведуть невинуватість нинішніх обвинувачених у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

У своїй останній декларації, за 2020 рік, Арсен Аваков задекларував 5,4 млн грн доходів, тоді як заощаджень його родина має на 2 млн доларів. Міністр також має дві квартири в Харкові, одна з яких понад 657 кв. м, ще одну квартиру в Чугуєві, кілька земельних ділянок. У столиці міністр живе в готелі.

Проте вже не перший рік декларація міністра привертає увагу і цікавими колекціями: монет, картин, вінілових платівок та поштових марок, дорогих годинників.

Також вказувалися близько 800 пляшок елітних вин, дорогі меблі з Італії, антикваріат, колекція холодної зброї, соболині й норкові шуби дружини та її прикраси з золота, діамантів і перлів.

Очікується, що відставку міністра Верховна Рада має розглянути в четвер, 15 липня.

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