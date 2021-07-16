У Росії жорстко сів пасажирський літак. Всі дивом вижили

46 хвилин(и) тому

Автор фото, VLADIMIR MALYGIN/TASS

Зв'язок з літаком Ан-28 з 17 пасажирами на борту втратили в Бакчарскому районі Томської області.

"Не вийшов на зв'язок літак компанії "Сибірська легка авіація", - повідомили спочатку РІА Новини в екстрених службах.

Інформацію про літак підтвердило також джерело Інтерфаксу. "Ан-28 перестав виходити на зв'язок, пізніше зафіксували, що спрацював аварійний маяк", - сказало джерело.

Ан-28 здійснював внутрішній регіональний рейс за маршрутом Кедровий - Томськ.

На борту були 17 людей, включаючи чотирьох дітей і трьох членів екіпажу.

За пів години літак знайшли - виявилося, що йому довелося здійснити аварійну жорстку посадку, повідомили РІА Новини. За попередньою інформацією, всі люди на борту вижили.

"Інтерфакс" повідомляє, що у літака відмовив двигун, тож пілотам довелося посадити його "на черево".

Ан-28 - двомоторний турбогвинтовий літак, розроблений ще за радянських часів. Розрахований на перевезення 17 пасажирів або вантажів загальною масою до 1750 кг на дальність до 2 тисяч кілометрів.

Зниклий літак Ан-28 1989 року випуску раніше експлуатувався авіалініями Киргизстану, потім з 2003 по 2007 рік перебував там же на зберіганні, розповіло Інтерфаксу інформоване джерело.

З 2014 року, за його словами, літак використовується авіакомпанією "Сила" (Сибірська легка авіація).