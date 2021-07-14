ЄС вніс Україну у зелену зону. Що це значить для подорожей

34 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Рада ЄС включила Україну до переліку держав, для громадян яких пропонують скасувати обмеження на подорожі. Про це повідомило МЗС України.

Йдеться про необов'язкові мандрівки до Євросоюзу, наприклад, туристичні, які були заборонені для громадян третіх держав під час пандемії.

ЄС поступово розширює список "зеленої зони" - переліку країн, звідки в'їзд можливий. І Україна нарешті туди потрапила.

"Вітаю рішення ЄС, яке рекомендує відновити повноцінну дію безвізу з Україною. Воно свідчить, що показники епідемічної ситуації в Україні відповідають вимогам ЄС. Це нові можливості для подорожей українців цього літа та важливий сигнал державам світу, що захворюваність на COVID-19 в Україні значно знизилась", - заявив міністр МЗС Дмитро Кулеба.

Подорожі до ЄС стануть можливими?

Включення до "зеленого переліку" не означає автоматичної можливості в'їзду на територію всіх держав-членів ЄС.

Рішення Ради ЄС має рекомендаційний характер для країн союзу.

Кожна держава окремо ухвалює рішення, з якої країни і на яких умовах пускати до себе іноземців.

ЄС оновлює "зелений перелік" кожні два тижні. У разі погіршення епідемічної ситуації, країни можуть вилучити з переліку.

Правила в'їзду у кожну країну українці мають перевіряти перед поїздкою на спеціальній карті МЗС.

Куди можна їхати?

Нещодавно ЄС запровадив електронні ковід-сертифікати для подорожей всередині союзу. В Україні вони теж з'явилися, але поки що для виїзду за кордон не працюють.

Але Україна має паперові свідоцтва про вакцинацію, які визнали Угорщина, Туреччина, Болгарія, Іспанія.

Низка країн вже зараз пускають українців без сертифікатів - з негативними ПЛР і з кількома іншими умовами.

Станом на 5 липня, українців пускають у такі країни (цей список може змінюватись):

Хорватія: негативний ПЛР + документи про оплату житла на час подорожі.

Болгарія: негативний ПЛР або документ про повну вакцинацію від Covid-19, від якої пройшло не менше 14 днів, або документ, що засвідчує, що особа перехворіла на COVID-19 не більше, ніж за 6 місяців до дати в'їзду.

Греція: негативний ПЛР + заповнити спеціальну Форму сповіщення про місцеперебування пасажира,

Без обмежень можна їхати до Чорногорії, а звідти без тесту до її балканських сусідів - Сербії, Албанії та Північної Македонії.

З документом про повну вакцинацію від COVID-19, від якої пройшло щонайменше 14 днів, можна їхати до Німеччини, Іспанії, Нідерландів, Австрії, Естонії, Португальської Мадейри.